Un amore così grande | la recensione del film con Il Volo

Paola Barale - a 51 anni la confessione : 'Non credevo di arrivare così a questa età'. amore e tv - le sue spine : A 51 anni, Paola Barale è arrivata al momento dei bilanci. La presentatrice lanciata da Mike Bongiorno a La ruota della fortuna intervistata dal settimanale Oggi si definisce 'una donna nuova': 'A ...

Cat Power - Sea of love - così si canta una delusione d'amore : Un classico diventa tale quando sono in tanti, dovunque nel mondo, ad ascoltarlo aldilà del tempo, delle mode. 'Sea of love', scritta da Philip Baptiste e George Khoury nel 1959, è uno dei pochi casi ...

Amy’s song - così Matt Simons diffonde un messaggio di amore e uguaglianza. E il video è da vedere : “Being who I am”. Un video musicale, un unico piano sequenza, una comunità che non si spezza nemmeno con tutto l’odio e le leggi liberticide della terra. Amy’s song è l’emozionante brano che Matt Simons ha scritto e interpretato per diffondere un messaggio d’amore, accettazione e uguaglianza. Sulla scia di Subterranean Homesick Blues di Bob Dylan, il videoclip che sta facendo il giro del web, mostra una quindicina di coppie gay e lesbiche con i ...

Gf Vip - Elia e Jane bacio appassionato in diretta : così confermano il loro amore : Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono baciati durante la diretta del Grande Fratello Vip Elia e Jane si sono dati un bacio appassionato durante la diretta del Gf Vip 2018. Finalmente i due si sono riabbracciati! All’inizio erano divisi da un vetro e Jane ha implorato Ilary Blasi di poter stare per un po’ […] L'articolo Gf Vip, Elia e Jane bacio appassionato in diretta: così confermano il loro amore proviene da Gossip e Tv.

Fico : forza non risolve problemi così complessi - più amore e partecipazione : Roma – “Servono meno ruspe, ma piu’ amore, idee e partecipazione. Non possiamo pensare che problemi cosi’ complessi si risolvano in un unico modo, ovvero solo con la forza. Serve invece la forza dell’intelligenza. Programmando e integrando scuola, cittadini, forze dell’ordine”. Cosi’ il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione dell’apertura dell’European metropolitan ...

Paris Hilton : «Così ho capito che Chris era l’amore» : Paris Hilton a MilanoParis Hilton a MilanoParis Hilton a MilanoParis Hilton a MilanoParis Hilton a MilanoParis Hilton a MilanoParis Hilton a MilanoHa collezionato innumerevoli flirt, ma da quando si è messa con l’attore Chris Zylka ha occhi solo per lui. Tanto che lo avrebbe sposato già quest’anno, se il lavoro non l’avesse assorbita troppo. Ma nel 2019 Paris Hilton è determinata a staccare la spina. Per dedicarsi al futuro marito, alla famiglia ...

La Marchesa D'Aragona bacia in bocca Walter Nudo - poi la dichiarazione d'amore. E lui reagisce così : Un bacio in bocca, l'ennesimo, al Grande Fratello Vip 2018. Protagonista questa volta è la Marchesa D?Aragona che ha preso coraggio e ha baciato Walter Nudo in un estremo tentativo...