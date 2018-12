Ultras | il questore di Napoli | “Nelle curve c’è zoccolo duro di violenti e non sono

Tifoso morto - il Questore emette il Daspo per sette Ultras : TORINO - In seguito ai violenti scontri tra ultras avvenuti la sera del 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli il Questore di Milano, Marcello Cardona , ha emesso sette provvedimenti ' Daspo ' a ...

Calcio : Questore Milano emette 7 Daspo a Ultras interisti (2) : (AdnKronos) - Sei degli assalitori raggiunti dal provvedimento, risultano gravati da numerosi precedenti penali, inoltre cinque di essi erano già stati colpiti da diversi provvedimenti Daspo emessi anche in altre province per aver preso parte ad episodi violenti anche nell’ambito di diverse discipli

Calcio : Questore Milano emette 7 Daspo a Ultras interisti : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - In seguito ai violenti scontri tra ultras avvenuti la sera del 26 dicembre in via Novara, il Questore di Milano nella giornata di ieri ha emesso sette provvedimenti Daspo a carico di altrettanti ultras interisti. Lo rende noto la Questura. L’attività di indagine condott