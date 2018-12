Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 19 | 10

romadailynews

: #UltimOra #tsunami #Indonesia almeno 168 morti, oltre 700 i feriti. La #Farnesina verifica la presenza di eventuali… - SkyTG24 : #UltimOra #tsunami #Indonesia almeno 168 morti, oltre 700 i feriti. La #Farnesina verifica la presenza di eventuali… - SkyTG24 : #UltimOra Manovra, il Pd farà ricorso alla Corte Costituzionale #canale50 - SkyTG24 : Tsunami in Indonesia, decine di morti e centinaia di feriti. DIRETTA -

(Di sabato 29 dicembre 2018)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno i tifosi del Napoli pronti ad una nuova manifestazione di solidarietà koulibaly dopo i cori razzisti di Milano prima del match con il Bologna sono state distribuite 10.000 maschere con il volto del difensore Come già nel 2016 dopo un’analoga aggressione razzista da tifosi della Lazio all’iniziativa non partecipano le curve che condividono il lutto degli Ultras per Belardinelli per il tifoso interista manifestazione a Ponte Milvio di supporter laziali un’altra non muore mai lo slogan parla intanto la madre del 39enne di Varese su Facebook che veglia morto da un giorno nessuno può avere idea di cosa posso provare e indescrivibile Vi prego basta Daniele deve riposare in pace per Quinto nei pugni tra ultra nell’aria Chianti della 1 a Firenze ...