Ultime Notizie Roma del 29-12-2018 ore 18 | 10

: #UltimOra #tsunami #Indonesia almeno 168 morti, oltre 700 i feriti. La #Farnesina verifica la presenza di eventuali… - SkyTG24 : #UltimOra #tsunami #Indonesia almeno 168 morti, oltre 700 i feriti. La #Farnesina verifica la presenza di eventuali… - SkyTG24 : #UltimOra Manovra, il Pd farà ricorso alla Corte Costituzionale #canale50 - SkyTG24 : Tsunami in Indonesia, decine di morti e centinaia di feriti. DIRETTA -

(Di sabato 29 dicembre 2018)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno prezzo finale la camera sulla manovra tra circa mezz’ora inizierà la chiamata per il voto di fiducia al via libera finale previsto per domani il PD in piazza Montecitorio dopo le proteste di ieri in aula i militanti da mi hanno intonato un bella Ciao ho chiesto qui dal Partito da qui ad un anno di mobilitazione annunciato il capogruppo alla Camera Graziano Delrio anche Forza Italia attacca la manovra con un deficit 2020 già ora programmata al 1,8% del PIL alle clausole di salvaguardia aumentati fino a 23 miliardi dice Brunetta dire che saranno disattivate significa garantire che saranno aumentate altri intoppi Questo è il vicolo cieco in cui ci ha condotto il governo concludi Brunetta e smentisce l’ipotesi di un patto di governo il leader della Lega Matteo Salvini Infatti sottolinea il ...