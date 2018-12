Udinese-Cagliari 2-0 | Pussetto e Behrami rilanciano i bianconeri

Udinese-Cagliari 2-0 - Pussetto stende i rossoblu : Dopo cinque turni di digiuno l'Udinese ritrova la vittoria e chiude l'anno solare 2018 nel migliore dei modi. La squadra di Nicola si impone 2-0 sul Cagliari e fa un passo importante per allontanarsi ...

Pagelle Udinese-Cagliari 2-0 : highlights e tabellino del match : Pagelle UDINESE CAGLIARI – I bianconeri devono ovviare all’assenza di Rodrigo De Paul che, da diffidato, ha rimediato un giallo che gli fa saltare l’ultima gara del girone di andata. Lo rivedremo a gennaio. Opoku confermato con Stryger Larsen ancora alto a destra. In mezzo il rientrante Behrami fa reparto con Fofana e Mandragora. In […] L'articolo Pagelle Udinese-Cagliari 2-0: highlights e tabellino del match proviene da Serie ...

Udinese-Cagliari 2-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/8 LaPresse/Andrea Bressanutti ...

Udinese-Cagliari 2-0 : risultato e cronaca in diretta live : Udinese-Cagliari, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Udinese-Cagliari - le formazioni ufficiali : Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per il massimo torneo italiano. In campo Udinese e Cagliari, due squadre che sono in lotta per raggiungere la salvezza. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali Udinese: (3-5-2) Musso; Opoku, Troost, Ekong, Nuytinck; Larsen, ...

DIRETTA UDINESE CAGLIARI Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Diretta SERIE A : Udinese - Cagliari per chiudere in bellezza l'anno : Si torna a commentare una partita live e si torna ad Udine, l'ultima fu Udinese - Milan risolta da Romagnoli al 97'. Oggi va in scena la sfida salvezza tra Udinese e Cagliari alle ore 15 alla Dacia Arena di Udine. Assenza pesante per la squadra di Nicola: lo squalificato De Paul. Solo quattordici reti segnate dall'attacco Friulano che oggi sarà guidato da Lasagna e Pussetto, una netta inversione di marcia è quello che chiedono i tifosi, ma che ...

Serie A Udinese - Nicola : «La priorità è battere il Cagliari» : UDINE - "In tutto il tempo che dedichiamo a preparare la partita successiva ci mettiamo del nostro per fare un passo in più. Ora una priorità, che riguarda la difesa, è stata acquisita ed è dimostrata ...

Probabili formazioni Udinese-Cagliari - Serie A 29-12-2018 : L’Udinese di Davide Nicola ospita il Cagliari di Rolando Maran nella sfida salvezza della 19ª giornata di Serie A. I friulani sono diciassettesimi con 15 punti frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, e hanno 2 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Bologna, i sardi sono tredicesimi a quota 20 punti con un cammino di 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.Udinese-Cagliari si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore ...

