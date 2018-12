Udine | fine anno al cinema

Serie A Udine se - Velazquez : «Abbiamo dominato dall'inizio alla fine» : EMPOLI - Situazione difficile per l' Udinese , dopo la sconfitta, 2-1, con l' Empoli . Queste le parole del tecnico friulano, Julio Velazquez : " Dopo una partita come quella di oggi il mio pensiero ...

Che fine ha fatto Abel Balbo? Stagioni positive all’Udinese e Roma : Abel Balbo è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. Il 24 febbraio 2009 il Treviso annuncia il suo ingaggio come allenatore per sostituire Luca Gotti. Ultimo in classifica senza mai vincere una partita, dopo 4 partite si dimette per mancanza di organizzazione del club e mancanza di professionalità da parte della società. Il 21 novembre 2010 diventa capo dell’area tecnica ...