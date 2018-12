Tuffi – La Nazionale assoluta a Roma dal 2 al 6 gennaio per un collegiale : Tuffi: la Nazionale assoluta in collegiale a Roma dal 2 al 6 gennaio Epifania a Roma per gli azzurri della Nazionale assoluta di Tuffi che dal 2 al 6 gennaio sono attesi in collegiale presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”. I convocati sono 14: Gabriele Auber (Marina Militare/Trieste Tuffi), Elena Bertocchi (Esercito/Can Milano), Laura Bilotta (Fiamme Oro/Cosenza Nuoto), Vladimir Barbu (Carabinieri/Bolzano), ...