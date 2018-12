Tsunami Indonesia | il vulcano Anak Krakatau ridotto di due terzi

Tsunami in Indonesia a seguito dell’eruzione del Vulcano Krakatau : Uno Tsunami ha devastato le coste dell’Indonesia, apportando morte e distruzione. Onde alte più di 20 metri, si sono generate a seguito di alcune frane sottomarine, innescate dal Vulcano Anak Krakatau, nonchè il figlio del Krakatoa, quest’ultimo noto per la violentissima eruzione avvenuta il 27 agosto 1883, che sprigionò un’energia pari a 200 megatoni. Anak Krakatau, è emerso dalle acque nel 1927 e sin dagli anni cinquanta ...

Indonesia : rivisto al ribasso il bilancio dello Tsunami - 426 morti e 40mila sfollati : Le autorità hanno rivisto a ribasso il bilancio delle vittime dello tsunami che ha colpito le isole di Giava e Sumatra, in Indonesia: i morti sono 426, e non 430 come precedentemente annunciato. E’, invece, quasi raddoppiato il numero degli evacuati, arrivato a circa 40mila, mentre i feriti sono oltre 7mila. A quasi una settimana dal disastro, risultano ancora disperse due dozzine di persone. L’agenzia Indonesiana dei disastri ha ...

Nuova allerta Tsunami in Indonesia per l’eruzione del vulcano Krakatau : già 400 i morti : L'agenzia Indonesiana per la gestione dei disastri ha innalzato il livello di allerta da 2 a 3 sui quattro della scala di rischio per un nuovo possibile maremoto dopo quello di sabato 22 dicembre, dal momento che l'attività del vulcano Anak Krakatau non accenna a diminuire. Già più di 400 i morti: "Rischiamo una crisi sanitaria".Continua a leggere

Indonesia - le autorità temono un nuovo Tsunami : potrebbe collassare il cono vulcanico : Non si placa l'attività del vulcano Anak Krakatoa in Indonesia. La stessa continua in maniera incessante, e ha già provocato, come ben si sa, numerosissime vittime e sfollati. Il bilancio è drammatico, e per ora le cifre si attestano a 429 morti e 1500 feriti. Un'emergenza senza precedenti, che vede le autorità Indonesiane impegnate a garantire la massima sicurezza possibile, le stesse temono infatti che i fianchi del vulcano possano collassare. ...

Tsunami Indonesia - alzato livello di allerta per il piccolo Krakatoa - : L'allarme per l'attività del "figlio" del Krakatota sale al gradino più alto sui quattro della scala di rischio e la zona di sicurezza è stata estesa a un raggio di 5 chilometri. Il portavoce della ...

Tsunami Indonesia : si alza il livello di allerta per il vulcano Anak Krakatau : Le autorità Indonesiane hanno alzato il livello di allerta per il vulcano Anak Krakatau, dopo che sabato scorso una sua eruzione ha innescato lo Tsunami che ha ucciso almeno 430 persone. L’allarme è stato innalzato al livello “standby”, il secondo più alto nella scala di rischio, e la zona “rossa” attorno al vulcano è stata estesa ad un raggio di 5 km. L'articolo Tsunami Indonesia: si alza il livello di allerta per ...

Tsunami in Indonesia - 16mila gli sfollati. Cani e droni alla ricerca dei dispersi : I soccorsi vanno a rilento e la colpa è delle piogge torrenziali che battono incessantemente sulle zone già piegate dallo Tsunami. Anche gi aiuti alle persone - cibo, acqua potabile, coperte e ...

Tsunami Indonesia - il bilancio delle vittime si aggrava ancora : 429 morti - 1485 feriti e 16mila sfollati : Intanto si sono tenuti i funerali dei membri della pop band "Seventeen" travolti dall'onda anomala: avevano fatto il giro del mondo le drammatiche immagini dell'acqua che si abbatte sul concerto del ...

Tsunami Indonesia - piogge ostacolano ricerche dei dispersi - : Le autorità hanno fatto sapere che le forti precipitazioni hanno causato diverse inondazioni e questo rende i soccorsi più complessi. Al momento sono 159 le persone che mancano all'appello. Per le ...

Tsunami Indonesia - MSF : 3 squadre a lavoro nonostante le forti piogge : “Secondo i dati dell’Agenzia Nazionale di Gestione dei Disastri Indonesiana (BNPB), sono 16.082 le persone sfollate a seguito dello Tsunami. I distretti colpiti sono cinque: Pandeglang e Serang nella provincia di Banten; Lampung Selatan, Tanggamus e Pesawaran, nella provincia di Lampung. Le vittime accertate sono 429, i feriti 1.485, mentre sono 154 le persone scomparse. Circa i danni materiali, sono state colpite 882 case, 73 hotel, ...

Tsunami Indonesia - Unicef : 15mila sfollati - i bimbi necessitano di cure : “Sono passati 4 giorni dallo Tsunami che ha colpito entrambi i lati dello stretto di Sonda in Indonesia e la situazione è ancora molto complessa“, dichiara Andrea Iacomini portavoce di Unicef Italia. “Il numero dei dispersi continua a crescere, i morti sono 430 e i feriti oltre 1500. Quello che più colpisce è il numero degli sfollati che aumenta di ora in ora. Ad oggi ne contiamo circa 15000 tra cui un gran numero di bambini. ...

Tsunami Indonesia : il bilancio definitivo - 429 morti e 154 dispersi : Il bilancio definitivo dello Tsunami che ha colpito l’Indonesia è di 429 morti e 154 dispersi: oggi è stato diramato nuovo avviso di attenzione per possibile maremoto da parte delle autorità Indonesiane che continuano a monitorare l’attività sismica. E’ stato chiesto alle persone che si trovano sull’isola vulcanica Anak Krakatoa di evitare rischi tenendosi ad almeno 500 metri dalle coste intorno allo stretto della ...

Tsunami Indonesia : le autorità chiedono di evitare le coste dello stretto della Sonda : In Indonesia le autorità hanno chiesto alle persone vicine all’isola vulcanica Anak Krakatoa – colpita recentemente da un maremoto – di evitare le coste: l’Agenzia di meteorologia, geofisica e climatologia ha chiesto di stare ad almeno 500 metri dalle coste intorno allo stretto della Sonda, in quanto il maltempo e le continue eruzioni “potrebbero potenzialmente causare frane sulle scogliere del cratere in mare e ...

Indonesia - dopo lo Tsunami è crisi umanitaria : mancano acqua potabile e farmaci : In Indonesia, dopo la tsunami che ha provocato più di 400 morti, ora è crisi sanitaria. «Molti bambini sono malati, hanno la febbre, mal di testa e non hanno abbastanza acqua», ha detto Rizal Alimin, un medico di una Ong che opera in una scuola trasformata in un rifugio di fortuna. «Abbiamo meno farmaci del solito, le condizioni non sono salutari,...