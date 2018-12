Treviso | la fidanzata lo sveglia di notte ma lui non risponde | 37enne muore nel sonno

Blastingnews

(Di sabato 29 dicembre 2018) L'ennesima tragedia in questi ultimi giorni del 2018 si è verificata in provincia di, precisamente nel piccolo comune di Roncade, e riguarda ancora una volta la morte di una giovane persona. Si tratta del decesso di Matteo Zennaro, un trentasettenne originario di Venezia, deceduto nel cuore dellaall'interno della sua stanza in affitto che aveva preso dopo il trasferimento per lavoro nel trevisano. Secondo quanto riferito dal noto sito Fanpage.it, infatti, è stata ladell'uomo a fare la tragica scoperta del decesso, provocato probabilmente da un malore dovuto ad una overdose di metadone: sul braccio della vittima sono stati trovati alcuni segni riconducibili a delle iniezioni, anche se ancora si attendono gli esiti dell'esame autoptico che dovrà confermare o meno la dinamica.Laè stata la prima ad accorgersi del decesso di Matteo Stando a quanto ...