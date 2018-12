Trasporto aereo - Musumeci reclama la "continuità territoriale" sulla Sicilia : Volare last minute può essere vantaggioso per andare in vacanza in charter, quasi sempre molto costoso, invece, quando si sale a bordo di un aereo per raggiungere rapidamente una destinazione di linea.

Trasporto aereo - Sita : a Natale preferito ceck-in self service : Nelle festività natalizie 2018 trionfa il "fai da Te" tra chi vola, ovvero il self-service la fa sempre più da padrone: dal check-in all'etichettatura bagagli, dall'orientamento in aeroporto all'...

Trasporto aereo : nelle feste natalizie si vola sempre più self service : nelle festività natalizie si vola sempre più self-service: dal check-in all’etichettatura bagagli, dall’orientamento in aeroporto all’intrattenimento in volo e la segnalazione di irregolarità, aumentano le soluzioni tecnologiche sviluppate da compagnie aeree e aeroporti per consentire ai passeggeri maggiore autonomia nella gestione del viaggio. È quanto rilevato dall’indagine 2018 Air Transport Cybersecurity Insights di SITA, specialista IT che ...

Feriti almeno 15 militari congolesi durante atterraggio aereo da Trasporto An-26 - : almeno 15 militari delle forze armate della Repubblica Democratica del Congo sono rimasti gravemente Feriti oggi durante l'atterraggio di un aereo da trasporto An-26 nell'est del Paese. Lo ha ...

Trasporto aereo delle persone disabili : La persona che intenda viaggiare in aereo e che abbia la necessità di portare con sé dei medicinali deve tenere presente quanto specificato nella seguente tabella. Voce Chiarimenti Liquidi, aerosol e gel Nonostante le restrizioni è possibile portare in cabina col bagaglio a mano medicinali in queste forme in quantità non superiore a 100 ml Siringhe pre-riempite - Solo per persone con diabete o sclerosi multipla - Le siringhe ...

Trasporto dei farmaci in aereo : Da qualche anno le norme per il Trasporto di liquidi come bagaglio a mano a bordo degli aerei sono diventate sempre più rigide. Nonostante questo, è ancora possibile portare in cabina i farmaci, se sono indispensabili. Secondo le nuove norme, nel bagaglio a mano, si può portare a bordo di recipienti contenenti liquidi, aerosol e gel di volume non superiore ai 100 millilitri, inserita in una busta di plastica trasparente da mostrare al controllo ...

Trasporto aereo : Benito Negrini riconfermato presidente dell’Ibar : Roma, 18 dic. (Labitalia) - L’Assemblea generale di Ibar (Italian Board Airline Representatives),[...]

Trasporto aereo - ENAC avanti con digitalizzazione licenze volo : Prosegue il processo di digitalizzazione delle licenze del personale di volo . L'ENAC ha infatti annunciato che da oggi, 18 dicembre 2018, saranno disponibili le certificazioni di pilota di aliante, ...

Trasporto aereo - Paleari - Alitalia - : "Infrastrutture verso congestionamento - accelerare investimenti" : Il rapporto ICCSAI presentato oggi al Terminal dell'Aeroporto di Milano Bergamo mette in luce un a continua crescita del movimento passeggeri, ma restano cruciali gli investimenti in infrastrutture . ...

ENAV e IATA presentano le strategie per Trasporto aereo efficiente e sostenibile : Traffico in forte crescita ed effetto boom sull'economia Nei prossimi 20 anni, secondo le previsioni, il traffico aereo crescerà del 50% in tutta Europa . L'obiettivo del sistema dell'Air Traffic ...

Trasporto aereo : nel 2018 da compagnie aeree e aeroporti 3 - 9 miliardi per la cybersecurity : Obiettivo cybersecurity per compagnie aeree e aeroporti, che nel 2018 investiranno 3,9 miliardi di dollari per difendersi da attacchi e minacce virtuali. Cifre in crescita rispetto al 2017, secondo quanto rilevato dall’indagine 2018 Air Transport cybersecurity Insights di SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia: nel 2018 infatti le aerolinee destineranno alla sicurezza informatica il 9% della spesa complessiva ...