Trapani | Capodanno sicuro | sequestrati 1400 articoli pericolosi

Trapani - banditi i fuochi d'artificio a capodanno : Il comune di Trapani ha indetto il divieto, tra sabato 29 dicembre e mercoledì 2 gennaio, di utilizzare , al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, ogni tipo di fuoco d'artificio in luogo pubblico e anche in luogo privato in caso di possibili ricadute su luoghi pubblici o su luoghi privati altrui. ...