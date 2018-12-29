Traffico Roma del 29-12-2018 ore 17 | 00

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI LATINA. RIPERCUSSIONI SUL ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI LATINA. RIPERCUSSIONI SUL ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E CASTEL GIULIANO IN DIREZIONE DELLA Roma FIRENZE A TRASTEVERE POSSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI PORTA SAN PANCRAZIO CODE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA TOR DE CENCI E ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E CASTEL GIULIANO IN DIREZIONE DELLA Roma FIRENZE A TRASTEVERE POSSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI PORTA SAN PANCRAZIO CODE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA TOR DE CENCI E ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN QUESTE ORE ANCHE SE LA CIRCOLAZIONE RIMANE SCORREVOLE. OGGI ALLE ORE 15 SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO – TORINO QUINDI POTRANNO ESSERCI POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PRIMA E DOPO LA PARTITA IN TUTTA LA ZONA DELLO ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN QUESTE ORE ANCHE SE LA CIRCOLAZIONE RIMANE SCORREVOLE. OGGI ALLE ORE 15 SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO – TORINO QUINDI POTRANNO ESSERCI POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PRIMA E DOPO LA PARTITA IN TUTTA LA ZONA DELLO ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE RACCOMANDIAMO COME SEMPRE LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITA E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA FERVONO I PREPARATIVI PER IL CAPODANNO : GIA A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI DISCIPLINA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STORTA ALTRO INCIDENTE AL DELLA VITTORIA IN VIA OSLAVIA IL Traffico SUBISCE RALLENTAMENTI ALL’APPIO LATINO IL Traffico INTENSO ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STORTA ALTRO INCIDENTE AL DELLA VITTORIA IN VIA OSLAVIA IL Traffico SUBISCE RALLENTAMENTI ALL’APPIO LATINO IL Traffico INTENSO ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IL Traffico INTENSO PROVOCA CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E TRA TIBURTINA PORTONACCIO ALLO ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IL Traffico INTENSO PROVOCA CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E TRA TIBURTINA PORTONACCIO ALLO ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 17 | 00
VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 17:00 (Di sabato 29 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI LATINA. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CORRISPONDENZA DEGLI SVINCOLI PER LA PONTINA. RESTIAMO NELLA PERIFERIA SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE UN INCIDENTE IN VIA DI CASTEL DI LEVA, INCIDENTE CHE IN QUESTO CASO STA DETERMINANDO LA CHIUSURA DELLA STRADA ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO ZANONI. SULLE ALTRE STRADE CITTADINE, RACCORDO E CONSOLARI COMPRESI, NON SI EVIDENZIANO PARTICOLARI IMPEDIMENTI. FA ECCEZIONE LA SALARIA DOVE PER LAVORI SI SONO FORMATE CODE TRA LA ...
romadailynews
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