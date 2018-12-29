Traffico Roma del 29-12-2018 ore 10 | 30

Traffico Roma del 29-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE RACCOMANDIAMO COME SEMPRE LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITA E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA FERVONO I PREPARATIVI PER IL CAPODANNO : GIA A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI DISCIPLINA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STORTA ALTRO INCIDENTE AL DELLA VITTORIA IN VIA OSLAVIA IL Traffico SUBISCE RALLENTAMENTI ALL’APPIO LATINO IL Traffico INTENSO ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STORTA ALTRO INCIDENTE AL DELLA VITTORIA IN VIA OSLAVIA IL Traffico SUBISCE RALLENTAMENTI ALL’APPIO LATINO IL Traffico INTENSO ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IL Traffico INTENSO PROVOCA CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E TRA TIBURTINA PORTONACCIO ALLO ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IL Traffico INTENSO PROVOCA CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E TRA TIBURTINA PORTONACCIO ALLO ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENSTINA RALLENTAMENTI E CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENSTINA RALLENTAMENTI E CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE DI VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA ALTRO INCIDENTE IN VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALTEZZA CIVICO 48 IL Traffico SUBISCE RALLENTAMENTI IN VIA TRIONFALE POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA PIER PAOLO PASOLINI SI TRATTA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE DI VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA ALTRO INCIDENTE IN VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALTEZZA CIVICO 48 IL Traffico SUBISCE RALLENTAMENTI IN VIA TRIONFALE POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA PIER PAOLO PASOLINI SI TRATTA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE DI VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA ALTRO INCIDENTE IN VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALTEZZA CIVICO 48 IL Traffico SUBISCE RALLENTAMENTI IN VIA TRIONFALE POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA PIER PAOLO PASOLINI SI TRATTA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA OSTIENSE E LO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA RALLENTAMNENTI IN VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE DIREZIONE TANGENIZALE EST PROPRIO IN TANGENZIALE SI ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA OSTIENSE E LO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA RALLENTAMNENTI IN VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE DIREZIONE TANGENIZALE EST PROPRIO IN TANGENZIALE SI ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 10 | 30
VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 29-12-2018 ore 10:30 (Di sabato 29 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma SABATO 29 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, COME SEMPRE, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E AUMENTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. DOMANI, DOMENICA 30 DICEMBRE, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO RECITERÀ LA PREGHIERA DELL’ANGELUS, E PER L’OCCASIONE CI SARÀ L’APERTURA GRATUITA DEI MUSEI VATICANI. NON SI ESCLUDONO DISAGI PER IL Traffico NELLA ZONA CIRCOSTANTE IL VATICANO, IN PARTICOLARE SUL LUNGOTEVERE. FERVONO I PREPARATIVI PER IL CAPODANNO: GIÀ A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI DISCIPLINA PROVVISORIA DI Traffico E SOSTA SUL LUNGOTEVERE AVENTINO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LE TRE LINEE ...
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