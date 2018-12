maremmanews

: ‘Tradizionale Tuffo di Capodanno’ - maremmanews : ‘Tradizionale Tuffo di Capodanno’ - BariLive : Bari: Accogliere il 2019 con il tradizionale tuffo in mare: tutto pronto per la ?Marcialonga Nicolaiana? - CastelliNotizie : Il 1° gennaio si ritroverà ancora una volta a Ponte Cavour per il tradizionale tuffo nel Tevere di Capodanno… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) In Piazza a Mare, antistante il Piccolo Mondo, ci sarà anche una tenda riscaldata per scambiarsi e bevande calde per tutti Dettagli Categoria: ATTUALITÀ Pubblicato: 29 Dicembre 2018 Visite: 1 Avanti