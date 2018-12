Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Francesco De Fabiani - la top5 non è un’utopia : Un’occasione ghiotta da non farsi sfuggire: anche se l’elenco dei partecipanti al Tour de Ski di sci di fondo è ancora incompleto, le principali Nazionali hanno già diramato le convocazioni e così si può tracciare un elenco di chi può ambire a fare classifica nella gara a tappe a cavallo di vecchio e nuovo anno. Tra di loro può certamente ambire ad un buon piazzamento nella generale, certamente tra i primi dieci, magari tra i primi ...

Calendario Tour de France 2019 : date e programma delle 21 tappe. Il percorso e le stellette di difficoltà : Inizia il 2019, nuova stagione anche per il circuito World Tour di ciclismo. Prime uscite stagionali per i corridori che affinano ovviamente la condizione per arrivare al meglio negli appuntamenti più importanti: quelli dei Grandi Giri. In programma nel mese di luglio, come di consueto, il Tour de France: andiamo a scoprire le date e il programma delle 21 tappe, con le stellette di difficoltà. IL percorso E LE TAPPE DEL Tour DE France 2019 ...

Golf - Francesco Molinari incomincia la stagione alle Hawaii : “Mi concentrerò sul PGA Tour”. I programmi dell’azzurro : Francesco Molinari incomincerà la prossima stagione al Sentry Tournament of Chicago, torneo alle Hawaii in programma dal 3 al 6 gennaio. Chicco, reduce da un’annata stratosferica con tanto di trionfo all’Open Championship e alla Ryder Cup, ha deciso di cimentarsi con questa competizione al caldo in una location da sogno, il miglior modo per riprendere confidenza con il green e con gli strumenti del mestiere. Il piemontese ha ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Francesco De Fabiani per il decollo definitivo. Mass start e pursuit per sfidare i grandi : Si avvicina il debutto del Tour de Ski con la sprint a tecnica libera del 29 dicembre a Dobbiaco. Tra coloro che vorranno recitare un ruolo da protagonista c’è Francesco De Fabiani, in cerca dell’esplosione definitiva ai livelli più alti dopo anni vissuti in una specie di apprendistato, anche se una vittoria in Coppa del Mondo è arrivata, nel 2015, a Lahti. Il rapporto tra De Fabiani e il Tour de Ski non è pessimo, anzi: in carriera ...

Ciclismo – Si è spento a 106 anni Francesco Meneghello : il ciclista che Bartali chiamò al Tour de France del 1937 : Si è spento a 106 anni Franceso Meneghello, il ciclista che nel 1937 fu chiamato ad affiancare Gino Bartali nella squadra nazionale che affrontava il Tour de France Alla straordinaria età di 106 anni, si è spento Francesco Meneghello, il ciclista che nel 1937 fu chiamato ad affiancare Gino Bartali nella squadra nazionale che affrontava il Tour. Originario della Calcara di Monte di Malo, da 80 anni risiedeva a Schio, prima a Magrè e poi in ...

Tour de France 2019 - i partecipanti già confermati e quelli in dubbio. Nibali e Aru sfideranno Froome - Thomas ed i francesi : L’anno volge al termine, una nuova stagione per il ciclismo internazionale si appresta ad iniziare. Arrivano giorno dopo giorno le prime conferme sulle partecipazioni alle corse per quanto riguarda i migliori ciclisti al mondo nel 2019: tempo di programmazione questo che anticipa le festività. Se per il Giro d’Italia sono già tantissimi i nomi certi al via, più difficile è stilare una startlist provvisoria per il Tour de France ...

