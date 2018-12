Torino | scontro tra auto e il “bus della movida” | nove persone rimaste ferite Uno è grave

Scontro auto-bus movida Torino - 9 feriti : ANSA, - Torino, 29 DIC - Nove persone sono rimaste ferite, nella notte a Torino, nello Scontro tra un autobus della linea 10 giallo Nightbuster, il cosiddetto bus della movida, e un'auto. E' accaduto ...

Torino - 26enne muore in scontro auto : 10.00 Un ventiseienne è morto la notte scorsa in un incidente stradale nella zona di Castellamonte (Torino) lungo la provinciale 222. La donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita. Era alla guida della sua autovettura che, per cause in via di accertamento, all'incrocio con la provinciale 57 ha urtato frontalmente un'altra auto. A svolgere gli accertamenti sono i carabinieri.

Scontro tra auto a Barolo : nove feriti di cui 2 gravi portati a Torino e Alba : Scontro tra 2 auto a Barolo in via Crosia 38 alle 18 di giovedì 20 dicembre. nove le persone coinvolte di cui due ferite in maniera grave. Uno di questi è stato elitrasportato al Cto in codice rosso ...

Torino-Juventus - Cristiano Ronaldo accende il derby : rigore - poi scontro con Ichazo e Balotelli commenta… [VIDEO] : Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato il gol della vittoria bianconera nel derby di questa sera deciso su rigore Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso il derby con un calcio di rigore trasformato alla perfezione. Dopo la realizzazione però, il portoghese ha compiuto un gesto che non è piaciuto ai granata, andando a dare un “colpo di petto” ad Ichazo. Il tutto ha scatenato una piccola miccia all’interno del ...

Diretta Atalanta Torino Primavera/ Streaming video e tv : quale risultato nello scontro di testa? - Primavera 1 - : Diretta Atalanta Torino Primavera Streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita, 12giornata , oggi 15 dicembre, .

Torino - terribile scontro tra volante Polizia e auto con calciatori della Juve primavera : Lo schianto all'altezza di un incrocio. La volante era in servizio e sopraggiungeva con sirene spiegate e lampeggianti accesi quando si è ritrovata alla sua destra un'auto civile che l'ha colpita in pieno facendola ribaltare completamente. Uno dei poliziotti è stato trasportato in ospedale con codice giallo mentre sono rimasti feriti in maniera meno grave il collega e i ragazzi.Continua a leggere

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : è scontro tra Salvini la Procura di Torino - 5 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: la Procura di Torino contro Salvini. Coppa Italia, accedono agli ottavi Benevento, Bologna e Sampdoria

Salvini e Spataro - scontro politicamente scorretto tra il ministro e il procuratore di Torino : Il procuratore di Torino accusa il ministro dell'Interno di fuga di notizie in merito ad una importante operazione di...

Alta velocità - scontro nel M5s a Torino. Carretto : “In corteo l’8 dicembre con il simbolo del Comune”. Appendino dice no : Al corteo dell’8 dicembre contro l’Alta velocità con il simbolo della città. Sotto la Mole si scatena la bagarre intorno all’ipotesi, fatta deflagrare da un consigliere comunale M5S, Damiano Carretto, che la Città di Torino scenda in piazza mescolando il proprio gonfalone e i propri colori ufficiali alle bandiere del ‘fronte del No’. Una proposta sulla quale Chiara Appendino non è d’accordo: “Non ritengo, oggi, di ...

Tav - è scontro tra Appendino e promotrici di 'Si' Torino' : 'Disponibili a dialogare con tutti ma prima l'incontro con Matarella' dicono le 7 organizzatrici. 'Un brutto segnale di chiusura' commenta la sindaca - E' scontro a distanza tra la sindaca di Torino ...