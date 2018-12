TORINO | AUTO CONTRO BUS MOVIDA | UN FERITO GRAVE Ultime notizie | incidente causato da

Sassaiola in autogrill contro pullman tifosi TORINO. Salvini 'Tolleranza zero' : Nella stazione di servizio di Firenze Sud ci sono stati insulti, spintoni e anche sassi lanciati contro un pullman di tifosi granata diretti verso Roma per seguire la partita contro la Lazio. Sul ...

Scontri in Autostrada tra tifosi del TORINO e del Bologna : spintoni - pugni e lancio di sassi. Danneggiato un pullman : spintoni e pugni, ancora, questa mattina, tra gruppi di tifosi nell'area Chianti dell'A1, a Firenze. Secondo quanto spiegato dalla polizia a scontrarsi sono stati i supporter del Torino,...

TORINO - scontro tra auto e il “bus della movida” : nove persone rimaste ferite. Uno è grave : nove persone sono rimaste ferite a Torino nello scontro avvenuto questa notte intorno alle 3.20 tra un autobus della linea 10 Nightbuster – il cosiddetto “bus della movida” – e un’auto Opel Astra con targa inglese, guidata da un cittadino di nazionalità irachena. Tra i feriti quello che ha riportato le conseguenze peggiori è stato proprio il conducente dell’auto, trasportato in codice rosso e ricoverato in prognosi ...

TORINO - auto contro muro perché conducente positiva al test sulla cocaina : morta la passeggera : Le due giovani erano su una Lancia Y che si èschiantata contro il muro di una scuola, per poi finire contro un palo della luce e ribaltarsi. In tanti hanno visto l'incidente e hanno chiamato i ...

Smog TORINO : da oggi stop al blocco auto diesel euro 4 : A Torino le auto diesel con classe emissiva euro 4 potranno tornare a circolare liberamente in città anche giovedì 27 dicembre. Grazie al ritorno dei valori di Pm10 sotto la soglia d’attenzione, venerdì e sabato scorsi, il Comune ha annullato il livello ‘arancio’, previsto dal protocollo del bacino padano, attualmente in vigore. Per Natale e Santo Stefano la norma era già stata sospesa dalla Città Metropolitana allo scopo di ...

TORINO - auto contro un muro : Alice muore a 24 anni. L’amica alla guida aveva assunto cocaina : Incidente stradale a Val di Torre la notte di Natale: Alice Tesio, 24 anni, è morta dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava si è schiantata contro il muro di una scuola, poi è finita contro un palo della luce e si è ribaltata. alla guida c'era una sua amica, che è stata arrestata con l'accusa di omicidio stradale: è risultata positiva alla cocaina.Continua a leggere

TORINO - 26enne muore in scontro auto : 10.00 Un ventiseienne è morto la notte scorsa in un incidente stradale nella zona di Castellamonte (Torino) lungo la provinciale 222. La donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita. Era alla guida della sua autovettura che, per cause in via di accertamento, all'incrocio con la provinciale 57 ha urtato frontalmente un'altra auto. A svolgere gli accertamenti sono i carabinieri.

Scontro tra auto a Barolo : nove feriti di cui 2 gravi portati a TORINO e Alba : Scontro tra 2 auto a Barolo in via Crosia 38 alle 18 di giovedì 20 dicembre. nove le persone coinvolte di cui due ferite in maniera grave. Uno di questi è stato elitrasportato al Cto in codice rosso ...