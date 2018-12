Tifoso morto | l' arrestato accusa | «Capo Curva pianificò l' attacco»

Tifoso morto - l'arrestato chiama in causa il leade della Curva dell'Inter : «Ha pianificato l'attacco» : Ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco alla carovana dei Van dei tifosi napoletani nel giorno di Santo Stefano uno dei tre ultras arrestati e che sta rispondendo alle domande del...

Tifoso morto : ultrà Lazio lasciano Curva : ANSA, - ROMA, 29 DIC - La Curva Nord laziale si svuota nella zona di solito occupata dagli ultras degli Irriducibili Lazio. È il gesto della frangia più calda della tifoseria biancoceleste, gemellata ...

Tifoso morto : arrestato fa nome leader : ANSA, - MILANO, 29 DIC - Ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco alla carovana dei Van dei tifosi napoletani nel giorno di Santo Stefano uno dei tre ultras arrestati e che sta ...

La madre del Tifoso morto : non lo giustifico - ma lasciatelo in pace - : La mamma di Daniele Belardinelli chiede rispetto per il figlio ucciso dopo essere stato investito da un suv prima del match Inter-Napoli. Intanto gruppi di tifosi in tutta Italia rendono omaggio alla ...

Tifoso morto : in atti audio ultrà Napoli : ANSA, - MILANO, 29 DIC - Un audio "senza censure" che riporta il commento di un ultras napoletano nei momenti immediatamente successivi agli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli a Milano, il 26 ...

La madre del Tifoso morto : non lo giustifico - ma lasciatelo in pace : La madre del tifoso morto: non lo giustifico, ma lasciatelo in pace La mamma di Daniele Belardinelli chiede rispetto per il figlio ucciso dopo essere stato investito da un suv prima del match Inter-Napoli. Intanto gruppi di tifosi in tutta Italia rendono omaggio alla vittima: "Un ultras non muore mai”, scrivono supporter della ...

Tifoso morto - interrogatori arrestati : 12.45 Oggi pomeriggio,nel carcere di San Vittore,gli interrogatori per la convalida dell'arresto dei tifosi interisti Luca Da Ros, Francesco Baj, e Simone Tira, arrestati per rissa aggravata e altri reati in relazione agli scontri prima di Inter-Napoli. Secondo il Pm è stato un attacco preordinato, sfociato in un vero e proprio "combattimento". Durante gli scontri è morto l'ultras Daniele Belardinelli, travolto da un Suv il cui conducente è ...

Tifoso morto : oggi gli interrogatori : ANSA, - MILANO, 29 DIC - Sono previsti nel primo pomeriggio, nel carcere milanese di San Vittore, gli interrogatori per la convalida dell'arresto dei tifosi interisti Luca Da Ros, 21 anni, Francesco ...

Le notizie del giorno – Morto Tifoso Inter - l’audio shock : “Eravamo in 100 e ne abbiamo picchiati 110” [VIDEO] : Le notizie del giorno – Emergono nuovi dettagli shock sugli scontri prima del match di campionato tra Inter e Napoli che ha portato alla morte di un tifoso nerazzurro. Un 35enne non ce l’ha fatta dopo essere stato investito da un van, le condizioni sono sembrate subito gravi fino al decesso che è avvenuto nella mattinata di ieri. Si è valutata anche la possibilità di sospendere la giornata di campionato ma alla fine la Serie A ...

Tifoso morto - i pm : «Si è trattato di un combattimento». Domani l'interrogatorio dei 3 arrestati : Secondo i pm di Milano che hanno chiesto la convalida dell'arresto per 3 tifosi interisti arrestati per gli scontri pre Inter-Napoli tra ultras nerazzurri e partenopei si sarebbe trattato di un...

Tifoso morto - pm : è stato "combattimento" : 17.54 Gli scontri del pre-partita Inter-Napoli che hanno portato alla morte di un Tifoso, sono definiti un "combattimento" dai pm di Milano. I pm hanno chiesto la convalida di arresto per rissa e altri reati, nei confronti di tre tifosi interisti. Secondo alcune testimonianze agli atti dell'inchiesta sugli incidenti del 26 dicembre, a dirigere l'assalto ai van dei tifosi napoletani sarebbero state due persone,una delle quali impartiva ordini ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli. Il pm chiede convalida arresto per 3 ultras : 'È stato un combattimento' : Secondo i pm di Milano che hanno chiesto la convalida dell'arresto per 3 tifosi interisti arrestati per gli scontri pre Inter- Napoli tra ultras nerazzurri e partenopei è stato un 'combattimento'. Lo ...

Tifoso morto - da questore Milano 7 daspo : ANSA, - Milano, 28 DIC - In seguito ai violenti scontri tra ultras avvenuti la sera del 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli il questore di Milano, Marcello Cardona, ha emesso sette ...

Morto Tifoso Inter - il saluto della Curva dei nerazzurri : “Ciao fratello”. E’ questo il saluto della Curva Nord dell’Inter nel ricordo di Daniele Belardinelli, l’ultrà che ha perso la vita durante gli scontri prima dell’inizio della partita Inter-Napoli la sera del 26 dicembre e nel match valido per la 17^ giornata del campionato di Serie A. Il messaggio, accompagnato da una foto dello stesso tifoso, è apparso oggi sul sito ufficiale della tifoseria organizzata ...