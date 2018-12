Tifoso morto, accuse al leader Curva

: Quindi secondo il Corriere, il “tifoso” morto, affiliato a un gruppo neonazista, fuori dallo stadio era solare e di… - stanzaselvaggia : Quindi secondo il Corriere, il “tifoso” morto, affiliato a un gruppo neonazista, fuori dallo stadio era solare e di… - SkyTG24 : ?? #Ultras, gli 'Irriducibili' protestano per il divieto di esporre uno striscione in memoria del tifoso morto prim… - Sport_Mediaset : +++ Tifoso morto, si valuta la sospensione del campionato +++ -

Sentito dal Gip uno dei tre tifosi interisti arrestati ha fatto il nome del presunto organizzatore dell'attacco ai tifosi napoletani, nel giorno di Santo Stefano,in cui morì Daniele Belardinelli,investito da un Suv il cui conducente è ancora ricercato. Si tratterebbe di uno deidelladell'Inter, portato in questura per essere sentito. Gli altri due tifosi arrestati hanno ammesso di essere stati presenti agli scontri ma hanno precisato di non aver avuto contatto con i tifosi napoletani.(Di sabato 29 dicembre 2018)