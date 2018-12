Tennis | Mubadala World Tennis Championship 2018 | Novak Djokovic rimonta e batte Kevin

Mubadala World Tennis Championship : trionfa Djokovic - Anderson battuto 4-6 - 7-5 - 7-5 : Novak Djokovic ha conquistato il Mubadala World Tennis Championship , torneo esibizione che si è giocato sul veloce di Abu Dhabi. Il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto in rimonta 4-6, 7-5, 7-5 Kevin Anderson , 6 Atp e campione in carica. Primo set in grande equilibrio fino al nono gioco, in cui Anderson strappa il servizio a Nole e chiude sul 6-4. ...

Mubadala World Tennis Championship – Djokovic cannibale : rimonta e batte Anderson nel ‘rematch’ della finale di Wimbledon : Novak Djokovic trionfa nella finale del Mubadala World Tennis Championship: il Tennista serbo supera Kevin Anderson e si aggiudica il torneo Dopo aver dominato la seconda metà della stagione, quella nella quale ha potuto giocare al massimo della su forma fisica di ritorno dall’operazione al gomito, Novak Djokovic ha lasciato poco o nulla agli avversari. Finals ATP a parte, nelle quali ha perso in finale contro un super Zverev, il ...

Mubadala World Tennis Championship – Nadal rinuncia alla finale per il terzo posto : “non posso permettermi di fare passi indietro” : Nadal rinuncia alla fine per il terzo posto del Mubadala World Tennis Championship: le parole del maiorchino in conferenza stampa dopo il ko con Anderson Giornata amara per Rafa Nadal: il Tennista spagnolo ha ceduto al sudafricano Anderson nel torneo di esibizione Mubadala World Tennis Championship in corso ad Abu Dhabi. Il 32enne spagnolo non ha ancora recuperato del tutto la sua forma fisica dopo l’operazione dello scorso novembre ...

Mubadala World Tennis Championship – Nadal ko - sorride Djokovic : domani le finali [GALLERY] : Tanto spettacolo in campo ad Abu Dhabi: oggi le sfide dei big ATP al Mubadala World Tennis Championship. domani la finale tra Djokovic e Anderson Grande spettacolo in campo oggi al Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione di Tennis che chiude definitivamente il 2018, dando il via alla stagione 2019. Dopo il derby tra sorelle, vinto ieri da Venus Williams su Serena, oggi è stato il turno degli uomini. Tanti i big in ...

Tennis - Mubadala World Tennis Championship 2018 : Anderson batte Nadal - sarà finale con Djokovic! : sarà il sudafricano Kevin Anderson a sfidare il serbo Novak Djokovic nella finale del torneo di esibizione di Abu Dhabi, il Mubadala World Tennis Championship: il sudafricano supera in rimonta l’iberico Rafael Nadal, mentre il serbo spazza via in due set il russo Karen Khachanov. Quinto posto per il sudcoreano Hyeon Chung che batte in due set l’austriaco Dominic Thiem. La prima sorpresa stagionale la serve il sudafricano Kevin ...

Mubadala World Tennis Championship – Il derby tra le sorelle Williams va a Venus - Serena ko al match tie break : Ad Abu Dhabi il derby tra sorelle Venus: al Mubadala World Tennis Championship trionfa Venus su Serena al match tie break Serena Williams è tornata in campo dopo la finale persa agli US Open contro Naomi Osaka. La campionessa statunitense ha trascorso le festività natalizie tra allenamenti e famiglia, anche in campo. Serena ha infatti sfidato oggi la sorella Venus nel torneo di esibizione di Abu Dhabi. Dopo un primo set portato a casa, ...

Tennis - Mubadala World Tennis Championship 2018 : Anderson e Khachanov affronteranno Nadal e Djokovic in semifinale : Spetta al “Mubadala World Tennis Championship” di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione, dare il via alla nuova stagione del Tennis mondiale. Sul cemento arabo, quest’oggi, sono andati in scena gli incontri che hanno definito le semifinali di questa competizione, nelle quali già erano qualificati il numero uno e due del mondo Novak Djokovic e Rafael Nadal, in qualità di teste di serie n.1 e n.2. Nel primo incontro che visto sfidarsi il ...

Mubadala World Tennis Championship : programma e guida tv : In campo sei fra i migliori Tennisti del mondo, compreso il numero uno del ranking, il serbo Novak Djokovic . Oltre a lui, anche lo spagnolo Rafael Nadal , l'austriaco Dominic Thiem, il sudafricano ...

Tennis - Mubadala World Tennis Championship 2018 : Rafael Nadal e Novak Djokovic si esibiscono ad Abu Dhabi : La pausa che il Tennis mondiale si è voluto concedere sta ormai per finire. Lo sport con racchetta e pallina riprende dal Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all’undicesima edizione programmato dal 27 al 29 dicembre, che darà modo ai grandi nomi di iniziare a sciogliersi e guardare a quel che sarà, in particolare ai prossimi Australian Open 2019 (14-27 gennaio). Sui campi veloci ...

Mubadala World Tennis Championship – Derby Williams all’esordio - Serena non vede l’ora : “felicissima - 1° turno speciale” : Esordio speciale nel Mubadala World Tennis Championship per Serena Williams: la Tennista americana sfiderà la sorella Venus al primo turno Dopo la finale persa agli US Open contro Naomi Osaka, con il conseguente strascico di polemiche che si è portata dietro, Serena Williams ha deciso di chiudere in anticipo la sua stagione, al fine di potersi preparare al meglio in vista del 2019. La Tennista americana però tornerà in campo prima della ...