Tap | tensione al cantiere del gasdotto | attivisti tentano di bloccare camion

Alta tensione su Tap e Tav. A Torino espulsi da aula consiglieri centrosinistra : Resta Alta la tensione nella maggioranza sulle grandi opere. Luigi Di Maio torna a dirsi "contrario" alla Tap mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti interviene per ...

Tap - alta tensione nel M5S : la base pugliese è in rivolta : L'annuncio del premier Giuseppe Conte, che ha dato il via libera alla realizzazione del gasdotto Tap [VIDEO] in Puglia, ha scatenato la confusione all'interno del Movimento 5 Stelle. L'offensiva dei comitati No Tap è partita sui social gia' ieri, con la diffusione di alcuni video in cui militanti strappano le tessere elettorali, un modo chiaro per manifestare al M5S la propria intenzione di non dare più il proprio voto a chi non mantiene le ...

Tap - alta tensione nel M5S : la base pugliese è in rivolta : L'annuncio del premier Giuseppe Conte, che ha dato il via libera alla realizzazione del gasdotto Tap in Puglia, ha scatenato la confusione all'interno del Movimento 5 Stelle. L'offensiva dei comitati No Tap è partita sui social già ieri, con la diffusione di alcuni video in cui militanti strappano le tessere elettorali, un modo chiaro per manifestare al M5S la propria intenzione di non dare più il proprio voto a chi non mantiene le promesse ...