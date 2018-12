: Breaking News #Tajani: difendere centralità Parlamento - Cyber_Feed : Breaking News #Tajani: difendere centralità Parlamento - NotizieIN : Tajani: difendere centralità Parlamento - TelevideoRai101 : Tajani: difendere centralità Parlamento -

"Lo dico da presidente deleuropeo: non possiamo non riconfermare ladelin ogni sistema democratico. Mi stupisce che un governo che aveva detto di volere unpiù centrale ora fa l'esatto contrario". Così il vicepresidente di FI, Antonio, in una conferenza stampa alla Camera sulla manovra.ha annunciato che Forza Italia sarà nelle piazze e nelle città italiane da gennaio "per fare un'opposizione durissima e spiegare agli italiani il fallimento di questo governo".(Di sabato 29 dicembre 2018)