Super G Bormio | doppietta Paris Male Innerhofer

Paris - doppietta da sogno : trionfa anche in Super G a Bormio! : BORMIO - Magica doppietta per l'azzurro Dominik Paris che, dopo il successo di ieri in discesa, ha vinto in 1.29.95 anche il SuperG di cdm di Bormio , ultima gara maschile del 2018. Ha preceduto di un ...

Coppa del Mondo - Paris strepitosa doppietta a Bormio : vince anche il SuperG : Magica doppietta per l'azzurro Dominik Paris che, dopo il successo di ieri in discesa, ha vinto in 1.29.95 anche il superG di cdm di Bormio , ultima gara maschile del 2018. Ha preceduto di un solo ...

Sci - Paris vince anche SuperG a Bormio : 13.46 Splendida doppietta di Dominik Paris a Bormio. Il 29enne di Merano, dopo aver vinto venerdì la discesa, si ripete nel superG.Per Paris si tratta dell'undicesimo successo in carriera,il quarto addirittura sulla mitica Stelvia.Alle sue spalle, beffato di un solo centesimo, l'austriaco Mayer,con il norvegese Kilde Aamodt a completare il podio. Subito fuori,invece, Innerhofer (pettorale numero uno) venerdì secondo dietro a Paris. ...

Sci - Paris concede il bis : vince anche il Supergigante di Bormio : Dominik Paris si ripete vincendo, dopo la discesa, anche il supergigante di Coppa del Mondo sulla pista di Bormio . Lo sciatore di Merano trionfa superando di un solo centesimo l'austriaco Matthias Mayer, grazie a un grande ultimo parziale, e il norvegese Aleksander Kilde, giunto a 46 ...

Paris Super a Bormio - conquista anche il SuperG : Non riesce la doppietta delle meraviglie all'Italia ma la Stelvio è ancora azzurra grazie a Dominik Paris autore di una gara straordinaria. Per lui un centesimo di vantaggio sull'austriaco Matthias ...

Sci alpino - Supergigante Bormio : vittoria di Dominik Paris. Bis dopo il successo in discesa libera : Per Paris è il secondo successo in carriera in supergigante in coppa del mondo, il primo nel gennaio 2015 a Kitzbühel. Le altre nove vittorie in dell'altoatesino sono arrivate in discesa libera, ...

SuperG Bormio 2018 - TURBO Paris! Vittoria capolavoro - Mayer beffato con un finale da fenomeno : Sa solo vincere, è un fenomeno indiscutibile, è il Kaiser indiscusso della Stelvio, è il padrone totale della magica pista in Valtellina: Dominik Paris confeziona una doppietta d’antologia nel giro di 24 ore e scrive una pagina stupenda della storia dello sci italiano. Dopo aver trionfato nella discesa di ieri, l’azzurro si è superato e ha vinto anche il SuperG di Bormio valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino: l’ultima ...

Super-G Bormio streaming video e tv : in pista - si parte sulla Stelvio! - Coppa del Mondo sci - : Diretta Super-G Bormio streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri sulla Stelvio , oggi 29 dicembre, .

LIVE Sci alpino - SuperG Bormio 2018 in DIRETTA : PARIIIIIIIIIIISSSS!!! Doppietta vicina - finale da fenomeno! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla Stelvio va in scena la seconda prova veloce di questa due-giorni che va chiudere il 2018 e, per i colori italiani, c’è la speranza di piazzare uno storico bis dopo la splendida vittoria di ieri di Dominik Paris. Il campione nato a Merano ha centrato il terzo successo a Bormio, precedendo Chrtistof Innerhofer, al ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 29 dicembre : bene Irene Curtoni - tra poco il SuperG a Bormio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 29 dicembre). Si preannuncia una giornata davvero molto ricca e avvincente, con tante gare assolutamente da non perdere e che ci regaleranno grandissime emozioni. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà grande protagonista: gli uomini saranno impegnati col superG di Bormio, l’Italia si affida nuovamente a Christof Innerhofer e a Dominik Paris che vogliono regalarci ...

Super-G Bormio streaming video e tv : parlano Paris e Innerhofer - Coppa del Mondo sci - : Diretta Super-G Bormio streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri sulla Stelvio , oggi 29 dicembre, .

Sci Alpino – Il grande ritorno del SuperG a Bormio : otto azzurri al via : Il SuperG torna a Bormio dopo dieci anni: via alle 11.45, aprirà le danze Christof Innerhofer. Paris partirà per sedicesimo, in gara otto azzurri Sarà Christof Innerhofer ad aprire le danze nel SuperG di Bormio che si terrà alle ore 11.45 (diretta tv su Raisport ed Eurosport 1). Dopo il secondo posto ottenuto in discesa sulla Stelvio, all’azzurro, che nella specialità fa parte del primo gruppo essendo decimo nella start list, è ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bormio 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Paris inseguono una nuova impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla Stelvio va in scena la seconda prova veloce di questa due-giorni che va chiudere il 2018 e, per i colori italiani, c’è la speranza di piazzare uno storico bis dopo la splendida vittoria di ieri di Dominik Paris. Il campione nato a Merano ha centrato il terzo successo a Bormio, precedendo Chrtistof Innerhofer, al ...

Ancora grande sci oggi a Bormio - alle 11.45 il SuperG di Coppa del Mondo : Dopo la straordinaria discesa libera di ieri, oggi a Bormio si replica con il SuperG. SuperG, grande attesa per gli azzurri C'è grande attesa per gli azzurri dopo la gara di ieri. La doppietta fatta ...