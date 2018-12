optimaitalia

: Suona la sveglia in casa #LG sugli aggiornamenti ad Android Pie: il bollettino del 29 dicembre… - OptiMagazine : Suona la sveglia in casa #LG sugli aggiornamenti ad Android Pie: il bollettino del 29 dicembre… - weakvisions : Suona la sveglia la spengo guardo l'ora sullo schermo del cellulare poi la data faccio mente locale e CAZZO DEVO ANDARE AL LAVORO - florescerasus : Oggi suona la sveglia e mi alzo subito senza riaddormentarmi, la cosa è che stamattina non devo studiare -

(Di sabato 29 dicembre 2018)Uno dei brand che appare nettamente in ritardo agli occhi degli utenti e degli addetti ai lavori, relativamente al rilascio dell'aggiornamentoPie, è senza ombra di dubbio LG. Dopo il boom riscontrato diversi anni fa con il G2 e soprattutto il G3, il produttore coreano ha provato a tenersi a galla con la suddetta linea, pur perdendo notevolmente terreno rispetto a competitors come Samsung e Huawei nel panorama degli smartphone. In un contesto del genere, garantire upgrade tempestivi diventa fondamentale.Messaggio recepito solo in parte dagli sviluppatori di LG, se pensiamo al fatto che solo oggi 29 è giunta finalmente qualche informazione frammentaria sotto questo punto di vista. Ad esempio, chi nell'ultimo anno ha deciso di puntare su un LG G7 riceverà l'aggiornamento adPie nel corso delle prime settimane del 2019. Non abbiamo date specifiche, ma la ...