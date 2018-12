Stratwarming – arriva il Freddo?

retemeteoamatori

(Di sabato 29 dicembre 2018) Dal giorno di Natale, si sta avendo un repentino riscaldamento della zona polare della stratosfera, in gergo tecnico definitoCome sappiamo il riscaldamento della stratosfera non è un qualcosa di unico, ma avviene quasi ogni anno, però non sempre è di tipo “Major“, come l’attuale, ovvero capace di influenzare in modo decisivo la parte più bassa dell’atmosfera.Per Approfondire ti consigliamo di leggere → Che cosa è lo? Major e MinorEsempio didattico di Split del VP Con i dati attuali per i primi di gennaio, il VP (Vortice Polare), potrebbe subire uno split, ma attualmente c’è molta discordanza dai vari modelli, che danno una lettura diversa al netto della rottura del VP.Ad esempio GFS vedrebbe più uno scenario zonale, con una corrente a getto (Jet Stream) molto sostenuta, con l’anticiclone che ...