Stop cotton-fioc non biodegradabili | Realacci | per nuova economia

Plastica monouso - Stop a cotton-fioc - piatti e posate dal 2021 : c’è l’accordo in Europa : Addio ai cotton-fioc. Ma anche posate, piatti, cannucce, palette per mescolare le bevande, bastoncini per i palloncini. In pratica, tutti i prodotti monouso di Plastica – e in tutto sono dieci quelli che rappresentano il 70% dell’inquinamento delle spiagge e degli oceani – saranno vietati nell’Unione europea, verosimilmente dal 2021. In più le bottiglie in Pet dovranno essere fatte per il 25% da materiale riciclato dal 2025 (media ...

Plastica monouso - raggiunta l’intesa in Europa : Stop a cotton-fioc - piatti e posate dal 2021 : Addio ai cotton-fioc. Ma anche posate, piatti, cannucce, palette per mescolare le bevande, bastoncini per i palloncini. In pratica, tutti i prodotti monouso di Plastica – e in tutto sono dieci quelli che rappresentano il 70% dell’inquinamento delle spiagge e degli oceani – saranno vietati nell’Unione europea, verosimilmente dal 2021. In più le bottiglie in Pet dovranno essere fatte per il 25% da materiale riciclato dal 2025 (media ...

Dal 1° gennaio Stop ai cotton fioc non biodegradabili : 'L'economia più forte è anche quella che accetta la sfida ambientale e l'Italia ha tutte le condizioni per giocare in serie A in questa sfida', conclude.