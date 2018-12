Stop a striscione in ricordo dell'ultrà morto a Milano - Irriducibili Lazio lasciano curva : La decisione degli ultras biancocelesti, "gemellati" con i tifosi interisti, dopo la decisione di non fare entrare nello stadio la scritta per Daniele Belardinelli, rimasto ucciso negli scontri prima di Inter-Napoli