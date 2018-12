Spumante italiano : record Feste di Natale e trionfo 2018 in Italia e all'estero : Spumante Italia no , prosegue il successo anche fuori dai confini nazionali. Le festività di Natale 2018 hanno già fatto registrare in Italia un +3% di consumo in più rispetto all'intero periodo 24 ...

Natale : record storico per il Made in Italy sulle tavole estere - Spumante italiano in testa alle classifiche : Mai così tanti brindisi come quest'anno nel mondo saranno Made in Italy E' record storico per il Made in Italy alimentare sulle tavole delle festività di tutto il mondo con l'export di vini, spumanti, panettoni, formaggi, salumi ma anche caviale Made in Italy che solo per il periodo di Natale supera i 3,4 miliardi di euro, in aumento dell'1%. E' quanto emerge ...