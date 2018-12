Sony lancia un caricabatterie USB-PD con una ricarica rapida da 46 | 5 W

Sony lancia a sorpresa un nuovo gioco Lemmings per dispositivi mobile : Un nuovo gioco Lemmings è appena stato lanciato su dispositivi mobile ed è stato annunciato sul blog di PlayStation. "Sul blog di PlayStation?", vi chiederete, lì dove Sony parla di giochi per PlayStation?Ebbene, come segnala Eurogamer.net, sì. Si tratta di un gioco per PlayStation? La risposta è no, quindi perché l'annuncio è arrivato dal blog ufficiale?Sony possiede Lemmings. Il publisher originale di Lemmings, Psygnosis, è diventato parte di ...

Sony PlayStation Italia lancia il contest “Party con PS VR” : Le vacanze natalizie si avvicinano, e con esse il tempo di festeggiare e divertirsi in compagnia dei propri amici e familiari. Non solo dolci, regali e risate: questo potrebbe essere il momento giusto per partire tutti insieme alla scoperta di nuovi mondi. Come? Con un bel party a base di PlayStation VR), il visore per la realtà virtuale targato Sony.PlayStation Italia ha infatti lanciato "Party con PS VR", un contest aperto a tutti coloro che ...

Sony potrebbe lanciare una nuova console portatile? Spunta il brevetto di un nuovo tipo di cartuccia : Partiamo innanzitutto con due doverose premesse: la presenza di un brevetto non è necessariamente la conferma di veri e propri progetti in sviluppo, tutt'altro. In secondo luogo i vertici di Sony hanno confermato di non avere piani concreti per una nuova console portatile. Detto questo il brevetto di cui vi parliamo in questa notizia è indubbiamente interessante e potrebbe collegarsi a una particolare dichiarazione del CEO di Sony Interactive ...

Nike e Sony lanciano un secondo modello di scarpe dedicate a PlayStation : Dopo aver lanciato un primo modello di calzature a febbraio di quest'anno, Sony e Nike tornano a collaborare proponendo un nuovo paio di scarpe specificatamente dedicate a PlayStation, le PG 2.5 x PlayStation Colorway.Come riporta Eurogamer.net, le scarpe sono realizzate dalle due aziende in collaborazione con la star NBA Paul George e presentano il logo di PlayStation, illuminandosi sui due lati. Per effettuare l'acquisto sarà necessario ...