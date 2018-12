Soldi in cambio della multa | arrestati a Roma due agenti della polizia stradale 

Oliverio indagato - “fondi ad azienda in cambio di stop a lavori per danneggiare sindaco : è lotta politica con Soldi pubblici” : Una “lotta politica deteriore” giocata con i soldi pubblici, erogati anche senza giustificazione, e le ‘pressioni’ per rallentare lavori affidati alla stessa impresa a Cosenza, all’epoca amministrata da avversari politici, che a loro volta si erano interessati per fermare tutto evitando che a inaugurare le opere non fossero loro. Tanto che i funzionari pubblici, ‘venduti’ agli interessi degli ...