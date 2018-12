Sicilia | frana nel Messinese | riaperta la Statale Orientale Sicula

Maltempo Sicilia : frana costone roccioso di Monte Pellegrino a Palermo : A causa di una frana che interessa il costone roccioso di Monte Pellegrino , sovrastante “Casa natura”, a Palermo , i sentieri della zona sono stati interdetti. Il pericolo è segnalato con del nastro bianco-rosso che delimita l’area interessata. I cittadini sono invitati a non avvicinarsi per non incorrere in situazioni di pericolo. L'articolo Maltempo Sicilia : frana costone roccioso di Monte Pellegrino a Palermo sembra essere il ...

Maltempo Sicilia : verifiche sul viadotto “Villano I” dopo frana : Proseguono le verifiche tecniche del personale Anas sul viadotto “Villano I” della strada statale 640 dir, in località Pietraperzia ,tra il km 8,800 (innesto con SS 626) e il km 15,400, chiuso da ieri in via precauzionale a causa di un abbassamento del piano viabile. Dell’evento si e’ subito interessato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che in queste ore sta seguendo la vicenda in prima ...