“Siamo tutti Koulibaly” | il grande cuore di Napoli | maschere e striscioni per dire NO al

Giornata diritti umani - Mattarella : “Rispetto persona imperativo etico”. Papa : “Siamo tutti chiamati in causa” : “Il riconoscimento a livello globale che tutti gli esseri umani nascono liberi e godono di inalienabili e uguali diritti rappresenta oggi un principio che precede gli stessi ordinamenti statali. La promozione dei diritti è non solo un imperativo etico e morale, ma anche uno strumento necessario per prevenire i conflitti e costruire società stabili”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dei 70 anni ...

Squalifica Filippo Magnini - interviene la Federnuoto : “Siamo solo al primo verdetto. Pippo esempio per tutti” : Il mondo del nuoto è scosso dalla Squalifica di quattro anni inflitta a Filippo Magnini per “uso o tentato uso di sostanze dopanti”. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha emesso la propria sentenza in merito al coinvolgimento dell’ex nuotatore nel caso Porcellini e ha inflitto questa pena al due volte Campione del Mondo dei 100 metri stile libero che ha già annunciato ricorso protestando contro questa sentenza. Nel frattempo è ...