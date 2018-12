Serie A – Scontri tra tifosi | identificati gli ultrà di Torino e Bologna coinvolti nella

Morti dopo scontri fra le tifoSerie - da Paparelli a Belardinelli : Morti dopo scontri fra le tifoserie, da Paparelli a Belardinelli Dal tifoso laziale ucciso da un razzo all’Olimpico nel 1979 al 35enne deceduto dopo essere stato investito da un suv fuori da San Siro prima di Inter-Napoli. Nella lista di chi ha perso la vita anche il poliziotto Filippo Raciti Parole chiave: ...

Inter-Napoli - gli scontri fuori dallo stadio prima della partita : le due tifoSerie si affrontano con bastoni e lacrimogeni : prima della partita tra Inter e Napoli (finita 1 a 0 per i nerazzurri) ci sono stati scontri tra le due tifoserie in una traversa di via Novara, poco distante dallo stadio San Siro. Nel video, girato da alcune persone all’interno di un’auto, si vedono i due gruppi fronteggiarsi con bastoni e lacrimogeni. Nei tafferugli, quattro persone sono state accoltellate e una è morta investita da un van. Video Facebook L'articolo Inter-Napoli, ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : potrebbe continuare la fuga a due di Brescia e Posillipo. Scontri importanti sul fondo della classifica : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto si giocherà interamente nella giornata di sabato 17 novembre: in attesa della sentenza della CAF su Pro Recco-Posillipo, al momento i campani sono primi a punteggio pieno ed andranno in Toscana per espugnare Firenze e confermarsi. Gioca in casa invece il Brescia, l’altra capolista, che attende il Quinto, matricola che tanto bene sta facendo. La Pro Recco, che spera di rigiocare contro il ...

Boca-River : Serie B - scontri e insulti - il Superclásico nei cori dei tifosi : La rivalità tra i Millonarios e gli Xeneizes è tra le più accese, se non la più accesa, al mondo ed è quasi inevitabile che ogni evento del passato, positivo o negativo, sia poi diventato un coro che ...

Cska Mosca-Roma - ancora scontri tra le due tifoSerie : gli ultrà russi fanno irruzione nell’hotel dei romanisti : ancora scontri tra ultrà del Cska Mosca e quelli della Roma dopo quelli avvenuti in Italia a fine ottobre, terminati con un tifoso russo accoltellato. Prima della partita, finita 2 a 1 per la squadra giallorossa, gli ultrà di casa hanno fatto irruzione nell’hotel in cui erano ospitati due gruppi italiani. Nel video, si vede la carica respinta dai giallorossi, che poi escono dalla struttura e inseguono i tifosi del Cska. I tafferugli sono ...

Serie C : ancora una settimana di scontri tra ultras : ancora una domenica di alta tensione tra gruppi ultras, sfociata in due scontri avvenuti nel sud Italia. Sono 3 le tifoSerie coinvolte e, solo per fortuna, in nessuno degli episodi ci sono state conseguenze di rilievo. Questi ennesimi episodi dimostrano come ci sia ancora molto da fare in maniera di prevenzione e di cultura per evitare situazioni di questo genere. Aggressione alla polizia Il primo episodio è avvenuto sabato 3 novembre, presso ...