Serie A | oggi l' ultima giornata d' andata

Calendario Serie A calcio - gli orari di tutte le partite di oggi. Il palinsesto tv e streaming di Sky e Dazn : Si chiude il girone d’andata: la diciannovesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà interamente oggi, sabato 29 dicembre. Si inizierà alle ore 12.30 con il consueto lunch match tra Juventus e Sampdoria, mentre alle ore 15.00 si giocheranno ben sette partite: Chievo-Frosinone, Empoli-Inter, Genoa-Fiorentina, Lazio-Torino, Parma-Roma, Sassuolo-Atalanta e Udinese-Cagliari. Alle ore 18.00 spazio a Napoli-Bologna, infine il posticipo ...

Serie A live - le partite di oggi. Formazioni e diretta : In campo la diciottesima giornata. Si comincia con Frosinone-Milan. Alle 15 l'Atalanta ospita la Juve senza Ronaldo, mentre i fratelli Inzaghi si sfidano da allenatori in Bologna-Lazio. Alle 20.30 il ...

Volley – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai impegnato oggi a Ortona : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai impegnato a Ortona per l’ultima di andata Nel giorno di Santo Stefano, si giocherà l’ultimo turno del girone di andata della Serie A2 Credem Banca. Per questo appuntamento, il Club Italia Crai sarà impegnato nella gara esterna di Ortona (ore 19, Lega Volley Channel). Una partita che alla vigilia si presenta interessante sotto molti aspetti. Sia perché potrebbe essere decisiva in chiave Coppa ...

Basket - Serie A in campo oggi a Natale : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Il Basket non si ferma mai. Si apre infatti oggi, martedì 25 dicembre, la dodicesima giornata del girone di andata della Serie A 2018-2019. Ben tre anticipi sono in programma nel giorno di Natale, con sfide di grande interesse che sapranno sicuramente chiamare a raccolta appassionati e tifosi. Si comincia alle ore 17.00 con il caldissimo derby tra Openjobmetis Varese e Acqua San Bernardo Cantù. La formazione di Attilio Caja cerca il riscatto ...

Serie B : Salernitana-Foggia 1-0 : ANSA, - NAPOLI, 23 DIC - La Salernitana batte 1-0 il Foggia e bagna con un successo la prima di Angelo Gregucci sulla panchina dei campani. Esordio amaro, invece, per l'allenatore dei pugliesi ...

Serie B Salernitana-Foggia 1-0. Decide Vitale in pieno recupero : Dopo un match equilibrato, ha pesato molto nell'economia dell'incontro il cartellino rosso rimediato da Gerno per gli ospiti: a quel punto i padroni di casa hanno intensificato la pressione trovando ...

Diretta Salernitana Foggia / Streaming video Dazn : occhi sul bomber Fabio Mazzeo - Serie B - : Diretta Salernitana Foggia, Streaming video Dazn: dopo l'esonero di Colantuono, i granata cercano di ripartire ospitando i satanelli, terzultimi in Serie B.