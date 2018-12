Serie A 2018 2019 | recap di metà stagione | la Fiorentina

Calcio - Serie A 2018-2019 : diciannovesima giornata. Si chiude il girone di andata - prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli : Siamo arrivati al giro di boa. Sabato 29 dicembre va in scena il diciannovesimo turno per quanto riguarda il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio: l’ultima giornata di quest’anno e del girone di andata. Poi un piccolo periodo di meritate vacanze prima di lanciarsi verso il decisivo finale di stagione (si ripartirà a metà gennaio). prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli, con i bianconeri che, nonostante il mezzo passo ...

Mattarella premia gli italiani-eroi del 2018. Tra loro l'allenatore di Serie C che combatte il tifo razzista : ROMA - Sono 35 gli italiani-eroi del 2018. Il Quirinale renderà domani pomeriggio i loro nomi, scelti dal presidente Mattarella per il coraggio e il grande esempio civile che hanno saputo dimostrare, ...

Probabili formazioni Udinese-Cagliari - Serie A 29-12-2018 : L’Udinese di Davide Nicola ospita il Cagliari di Rolando Maran nella sfida salvezza della 19ª giornata di Serie A. I friulani sono diciassettesimi con 15 punti frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, e hanno 2 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Bologna, i sardi sono tredicesimi a quota 20 punti con un cammino di 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.Udinese-Cagliari si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore ...

Calendario Serie A - le partite e gli orari della 19giornata 2018-2019 : ... sabato 29 dicembre, ore 15.00 , Sky Sport Serie A su satellite, fibra e DTT, Parma-Roma , sabato 29 dicembre, 15.00 , Dazn, Sassuolo-Atalanta , sabato 29 dicembre, ore 15.00 , Sky Sport 254 su ...

Juve - altro record : ha chiuso il 2018 imbattuta in Serie A lontano da Torino : Mercoledì a Bergamo è arrivato un altro record per la Juventus, che ha chiuso il 2018 imbattuta in trasferta in serie A. In 18 partite, ha ottenuto 15 successi e 3 pareggi, 1-1 a Crotone, 0-0 a Roma ...

Pronostici Serie A - 29 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 19^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 19^ Giornata che si giocherà il giorno 29 Dicembre 2018.Dopo Santo Stefano, la Serie A torna subito in campo per l’ultima Giornata valevole per il 2018. Giornata nella quale troviamo sempre la Juventus in testa alla classifica.Il Napoli si trova sempre in seconda posizione, ma ha perso molto terreno vista la sconfitta contro l’Inter attualmente piena rimonta per il secondo ...

5 Serie tv terminate nel 2018 senza che ce ne accorgessimo : New GirlNashvilleThe RoyalsShades of BluePortlandiaNella giungla sempre più popolosa delle serie tv molti titoli si perdono immersi nell’offerta sempre più brulicante. Avviene così che di alcune produzioni che avevano suscitato almeno all’esordio qualche curiosità si perdano le tracce, troppo presi per seguire il flusso incessante delle novità. In mezzo a tante cancellazioni eccellenti degli ultimi mesi, ecco che ci prendiamo qualche ...

Consigli Fantacalcio 19 giornata Serie A 2018/2019 : Fine anno senza botti : I nostri Consigli per la 19^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Ultime scaramucce prima dell’apertura del mercato invernale, flagello per le vostre rose. Il diciannovesimo turno si presenta poco entusiasmante per i fantaallenatori. Attacchi in crisi, allenatori in bilico, muscoli appesantiti dal turno infrasettimanale, diverse sfide naturalmente destinate allo zero a zero. Si ...

Probabili formazioni Lazio-Torino - Serie A 29-12-2018 : Le Probabili formazioni di Lazio-Torino, 19°turno di Serie A. Sabato 29 dicembre ore 15:00, Stadio Olimpico.Lazio-Torino, sabato 29 dicembre.Una Lazio che sembra aver ritrovato la strada per la vittoria affronta nell’ultima partita dell’anno, un Torino che ha battuto con un secco 3-0 l’Empoli.QUI LAZIO- Inzaghi, che nella sfida con il Bologna aveva schierato Caicedo titolare al posto di Immobile, dovrebbe tornare a inserire il ...

Le quindici Serie tv migliori del 2018 - secondo noi - : Poche conferme e molte novità. Tra titoli italiani e internazionali, distribuiti in streaming e mandati in onda, quelli che ci hanno convinto di più Rispetto al 2014 c'è stato un aumento della ...

Serie A - le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina - 29/12/2018 : probabili formazioni ed analisi di Genoa-Fiorentina, 19a giornata Serie A 2018/2019Non sarà una partita come le altre per Prandelli, che a Firenze ha vissuto con ogni probabilità le pagine migliori della sua carriera da allenatore. E l’impronta dell’ex CT della nazionale tarda a farsi vedere, con un solo successo e un pari nelle quattro uscite passate con il Grifone.Anche la Fiorentina nell’ultimo turno ha perso, in casa contro il Parma, ...

Serie A - 18^ giornata campionato 2018-2019 : le partite di oggi in diretta tv e streaming : Continua oggi, mercoledì 26 dicembre, il campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca la diciottesima giornata di andata. Il big match Inter-Napoli è in programma in serata, mentre Atalanta e Juventus si sfideranno a Bergamo alle 15.Le gare di Serie A in questa stagione sono visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand che fa parte del gruppo Perform. Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva ...

Piccole donne - Serie tv/ Tratta dal romanzo di Louisa May Alcott. Anticipazioni 26 dicembre 2018 : Piccole donne serie tv, Anticipazioni 26 dicembre 2018, su Canale 5. Le sorelle March lottano per rimanere unite durante lo scoppio della Guerra Civile.

