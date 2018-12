Serie A | 19^ giornata campionato 2018-2019 | le partite di oggi in diretta tv e streaming

Pronostici Serie A - 29 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 19^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 19^ Giornata che si giocherà il giorno 29 Dicembre 2018.Dopo Santo Stefano, la Serie A torna subito in campo per l’ultima Giornata valevole per il 2018. Giornata nella quale troviamo sempre la Juventus in testa alla classifica.Il Napoli si trova sempre in seconda posizione, ma ha perso molto terreno vista la sconfitta contro l’Inter attualmente piena rimonta per il secondo ...