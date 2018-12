Sergio Friscia | età | altezza | peso | fidanzata

caffeinamagazine

(Di sabato 29 dicembre 2018) ergioha sempre perseguito il sogno di diventare un artista affermato e a tutto tondo, cosa che è riuscito pienamente a fare con il suo talento di caricaturista e di comico. Diplomatosi al liceo linguistico, dopo aver frequentato l’ISEF di Palermo per due anni,si trasferisce a Roma dove inizia la sua carriera artistica. Nel 1986 inizia come disc jockey in alcune discoteche della sua città e dal 1989 fa l’animatore turistico nei villaggi turistici e in seguito lavora come conduttore radiofonico in radio regionali.Nel 1990inizia a lavorare su emittenti televisive locali siciliane, conducendo L’Imitati Network e Belli Sodi, due programmi comici di varietà. Nel 1995 partecipa come concorrente al programma La sai l’ultima?, in onda su Canale 5. Nel 1997entra a far parte dei comici di Macao, in onda su Rai 2, ...