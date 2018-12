Senza accoglienza dorme in strada La storia di un giovane richiedente che ora ha

Inter significa integrazione - accoglienza e futuro Senza discriminazioni : In riferimento ai fatti avvenuti nel corso della partita Inter-Napoli di Santo Stefano e alla decisione assunta dal giudice sportivo

Riace addio - il Natale triste del borgo simbolo dell'accoglienza : Senza migranti e con il sindaco 'esiliato' : Per vent'anni è stato il borgo simbolo dell'accoglienza, il luogo in cui culture e nazionalità diverse riuscivano a vivere fianco a fianco,...

Migranti - l’Arci smonta pezzo per pezzo il decreto sicurezza : “40mila in strada Senza accoglienza” : L'Arci riscrive le "FakeFaq su immigrazione e sicurezza pubblica" pubblicate sul portale del ministero dell'Interno e smonta, punto per punto, il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini. "Oltre 40mila persone nei prossimi mesi finirà in strada senza aver diritto all’accoglienza”, denuncia l'Arci parlando di una norma che “viola i principi costituzionali”.Continua a leggere

Milano - inaugurato il nuovo centro accoglienza per Senzatetto. FOTO : Milano, inaugurato il nuovo centro accoglienza per senzatetto. FOTO La struttura, di proprietà del Comune, è gestita da Fondazione Progetto Arca e ospiterà 25 persone senza dimora. LA FOTOGALLERY Parole chiave:

Grancio : operazioni spot non risolvono problema asSenza centri accoglienza : Roma – “Le operazioni spot servono solo a consentire la consueta passerella del Ministro dell’Interno, ma non risolvono la grave carenza a Roma di spazi di prima accoglienza per le persone in stato di disagio sociale. Gia’ in queste ore decine di persone vagano nella stessa zona alla ricerca di ulteriori luoghi abbandonati dalle proprieta’ assenteiste e sui quali il Comune non interviene tempestivamente per impedire ...

Sala "La paura è reale. Ci sarà una via di mezzo tra Salvini e l'accoglienza Senza controllo della sinistra" : Lo dico da antifascista: è un errore usare l'antifascismo come simbolo della nostra esistenza politica" Forse la lucidità a parole di Sala è un antipasto per smarcarsi dal PD in prospettiva, quando ...

Baldassarre : rafforzato dispositivo accoglienza persone Senza dimora : Roma – “A seguito dell’allerta meteo abbiamo attivato un dispositivo per rafforzare l’accoglienza delle persone senza dimora. Disponibili 120 posti ad hoc nel circuito ordinario, 50 posti in una casa di riposo nel Municipio XIV e 40 posti presso la Stazione Termini”. Lo scrive su Twitter l’assessore alla Persona e Comunita’ solidale di Roma Capitale, Laura Baldassarre. L'articolo Baldassarre: rafforzato ...