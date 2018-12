Selvaggia Roma importunata in discoteca | il fidanzato finisce in ospedale | Erano 7

Selvaggia Roma molestata in discoteca - il fidanzato finisce in ospedale : "Erano 7 o 8 - tutti ubriachi" : L'ex fidanzata di Francesco Chiodalo è finita al pronto soccorso con il fidanzato Luca dopo una lite fuori da una discoteca

Selvaggia Roma molestata in un locale - il fidanzato picchiato a sangue : 'Sta male' : Un episodio a dir poco spiacevole e deplorevole ha visto protagonista in queste ore la bella Selvaggia Roma, tra le protagoniste della quinta edizione di Temptation Island. La 28enne ha svelato sul suo profilo ufficiale Instagram di essere stata molestata da un gruppo di persone all'interno di una discoteca, aggiungendo che il fidanzato è stato picchiato a sangue per difenderla e che in questo momento si trova in ospedale. Il drammatico racconto ...

Selvaggia Roma dall'ospedale : "Hanno picchiato il mio ragazzo. Erano in 7 - mi importunavano e lui ha cercato di difendermi" : Dopo il triste annuncio di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma è stata brutalmente presa di mira dai social. Il popolo del web non le perdona di aver trattato con superficialità la questione del suo ex ...

Temptation Island - Selvaggia Roma importunata in un locale : il fidanzato Luca è finito al pronto soccorso : Le festività natalizie per Selvaggia Roma, l'ex partecipante della quarta edizione di Temptation Island, il docu-reality estivo prodotto da Maria De Filippi, si stanno rivelando decisamente movimentate, nel bene e nel male.Dopo gli insulti immeritati ricevuti sui social dopo la pubblicazione del video con il quale l'ex fidanzato Francesco Chiofalo ha comunicato di avere un tumore e di doversi operare a breve, la social influencer Romana ...

Selvaggia Roma all’ospedale con il fidanzato : “Mi hanno importunata” : Selvaggia Roma importunata e il fidanzato picchiato: cosa è successo Selvaggia Roma è stata importunata insieme al suo fidanzato che per difenderla è finito addirittura all’ospedale. E’ tutto accaduto durante la notte e l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha raccontato lo spiacevole evento sui social poche ore fa. Selvaggia Roma in ospedale, in attesa dei referti medici del suo ragazzo, mentre era nella sala d’aspetto ...

Selvaggia Roma molestata - fidanzato picchiato : “Sta male - è in ospedale” : Selvaggia Roma molestata in discoteca: il fidanzato, picchiato, finisce in ospedale: “Sta molto male, erano in 7 o 8 ubriachi. Le ha prese di santa ragione” Non c’è pace per Selvaggia Roma. La ragazza capitolina, dopo essere finita al centro di feroci e sciocche critiche relative alla situazione dell’ex compagno Francesco Chiofalo, nella notte appena […] L'articolo Selvaggia Roma molestata, fidanzato picchiato: ...

Selvaggia Roma - altri attacchi. Sfogo e scelta inedita : “Nuovo metodo” : Selvaggia Roma, piovono altri attacchi. Lo Sfogo dell’ex d Francesco Chiofalo e la scelta inedita: “Nuovo metodo” Selvaggia Roma ancora vittima degli hater del web. La ragazza Romana, già negli scorsi giorni, ha denunciato sui social i pesanti insulti da cui è stata bersagliata, dopo che si è diffusa la notizia che al suo ex […] L'articolo Selvaggia Roma, altri attacchi. Sfogo e scelta inedita: “Nuovo metodo” ...

Selvaggia Roma - il suo ex Francesco Chiofalo è gravemente malato e sui social attaccano lei. Che sbotta : “Fate schifo - lasciatemi in pace” : Non è uno dei periodi più belli della vita per Selvaggia Roma, una delle ragazze protagoniste della quinta stagione di Temptation Island. Il suo (ex) “Lenticchio”, ovvero l’ex compagno Francesco Chiofalo, qualche giorno fa aveva annunciato sui social di essere affetto da un grave tumore, lasciando sgomenti i suoi followers e la stessa ex fidanzata. Subito dopo l’annuncio alla notizia, però, la Roma era stata pesantemente attaccata ...

Temptation Island - Selvaggia Roma riceve l'anello di fidanzamento : Selvaggia Roma, ex Temptation Island, il docu-reality estivo prodotto da Maria De Filippi, è stata ricoperta di insulti dopo la pubblicazione di un video con il quale il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, ha comunicato di avere un tumore al cervello e di doversi operare nel 2019. Motivo degli ins

Selvaggia Roma minacciata e insultata da alcuni fan di Francesco Chiofalo : Selvaggia Roma, dopo l’annuncio choc su Instagram da parte di Francesco Chiofalo, è stata accusata di menefreghismo nei confronti del suo ex fidanzato. I due giovani hanno appassionato il pubblico del piccolo schermo partecipando a Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 ideato da Maria De Filippi. Soltanto qualche giorno fa il personal trainer Romano ha annunciato di avere un tumore al cervello e che passate le festività natalizie verrà ...

Temptation Island - Selvaggia Roma : anello di fidanzamento per il giorno di Natale : In questi ultimi giorni, Selvaggia Roma, ex partecipante di Temptation Island, il docu-reality estivo prodotto da Maria De Filippi, è stata subissata di insulti dopo la pubblicazione di un video con il quale il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, ha comunicato purtroppo di avere un tumore al cervello e di doversi operare nel 2019.Nonostante ciò, Selvaggia Roma ha trascorso ugualmente uno splendido Natale perchè il suo fidanzato Luca ...

Selvaggia Roma in lacrime a Natale : la sorpresa del fidanzato Luca VIDEO : Selvaggia Roma in lacrime: l’anello di fidanzamento del fidanzato Luca sorpresa a Natale per Selvaggia Roma. L’ex protagonista di Temptation Island ha ricevuto l’anello di fidanzamento dal nuovo fidanzato Luca. Come potete vedere nel VIDEO più in basso, la web influencer non si aspettava un regalo del genere. La ballerina ha mostrato il pegno d’amore […] L'articolo Selvaggia Roma in lacrime a Natale: la sorpresa del ...

Selvaggia Roma - stavolta si sbilancia su Francesco : nuovo messaggio : Selvaggia Roma, arriva un nuovo messaggio per Francesco Chiofalo. La 28enne capitolina stavolta si sbilancia: “Sarei un cane” Nella giornata di ieri Francesco Chiofalo ha fatto un annuncio sconvolgente: “Ho un tumore al cervello, dovrò sottopormi a un intervento chirurgico di 18 ore. Non sarò più quello di prima”. Sul web tantissimi i messaggi di […] L'articolo Selvaggia Roma, stavolta si sbilancia su Francesco: ...

Francesco Chiofalo ha un tumore - Selvaggia Roma rompe il silenzio dopo le critiche : La ex fidanzata del personal trainer ha risposto a quanti l'hanno criticata e insultata per non aver commentato la notizia...