Scontro auto-bus movida Torino | 9 feriti

Apricena - tragico Scontro tra auto e moto davanti al supermercato : Antonio muore a 27 anni : Il 27enne Antonio Bonfitto è deceduto oggi in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto questa mattina ad Apricena, in provincia di Foggia, davanti al supermercato locale Despar. Al momento le cause dell'incidente non sono ancora note. Antonio stamattina lamentava forti dolori all'addome ma non sembrava essere in pericolo di vita.Continua a leggere

Calabria - Scontro fra un autobus e un'auto : muoiono due coniugi : Nella nottata di oggi, 26 dicembre, un incidente stradale, verificatosi in Calabria, ha causato il decesso di due coniugi. Dalle prime sommarie informazioni sembra che i due stessero viaggiando a bordo di un'autovettura, quando per cause ancora tutte in corso di accertamento, si sono andati a scontrare frontalmente contro un autobus. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per i due non c'è stato purtroppo nulla da ...

Incidente Vittoria - Scontro tra auto : una si ribalta su un lato FOTO : Incidente stradale stamattina in via Roma a Vittoria. Due le auto che si sono scontrate e due i feriti trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale

Incidente a Broni - Scontro tra due auto : quattro feriti : Pavia, 25 dicembre 2018 - quattro persone sono rimaste ferite in un Incidente avvenuto oggi a Broni , Pavia, , davanti all'Enoteca regionale. Nello scontro fra due auto sono rimasti coinvolti tre ...

Torino - 26enne muore in Scontro auto : 10.00 Un ventiseienne è morto la notte scorsa in un incidente stradale nella zona di Castellamonte (Torino) lungo la provinciale 222. La donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita. Era alla guida della sua autovettura che, per cause in via di accertamento, all'incrocio con la provinciale 57 ha urtato frontalmente un'altra auto. A svolgere gli accertamenti sono i carabinieri.

Auto fuori strada dopo lo Scontro alla rotonda - due donne ferite : Tampona un Tir fra Piacenza e Fiorenzuola, un uomo all'ospedale 3 Auto fuori strada dopo lo scontro alla rotonda, due donne ferite I soccoritori sul posto Due donne, di cui una anziana, sono finite ...

Incidenti : Scontro tra auto a Palermo - grave una ragazza : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - grave incidente stradale all’alba di oggi all'incrocio tra viale Lazio e via Sciuti a Palermo. Una ragazza di 21 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro avvenuto tra due auto. La giovane è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palerm

Scontro tra auto a Barolo : nove feriti di cui 2 gravi portati a Torino e Alba : Scontro tra 2 auto a Barolo in via Crosia 38 alle 18 di giovedì 20 dicembre. nove le persone coinvolte di cui due ferite in maniera grave. Uno di questi è stato elitrasportato al Cto in codice rosso ...

Catanzaro - Scontro frontale tra auto e suv : Giuseppe e Alessio muoiono a 18 e 19 anni : Giuseppe Putrone e Alessio Bianco sono le vittime di un drammatico incidente stradale verificatosi la scorsa notte sulla statale 106 in Calabria, ribattezzata anche "strada della morte". I due erano a bordo di un'auto che ha impattato contro un suv per cause ancora in via di accertamento: "Fermiamo questa strage".Continua a leggere

Scontro tra auto suv - morti due giovani : ANSA, - SIMERI CRICHI , CATANZARO, , 20 DIC - Due giovani, Alessio Bianco di 19 anni e Giuseppe Cutrone di 18, sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 106 nei pressi di ...

Scontro tra due auto lungo viale degli Angeli a Cuneo : Incidente stradale, ieri sera , mercoledì 19 dicembre, all'altezza di Corso Vittorio Emanuele, a Cuneo. Stando alle prime ricostruzioni della dinamica, una Wolksvagen Polo, pare in procinto di ...

Roma : Scontro tra auto e bici - 13enne in condizioni critiche : Roma – Grave incidente ieri in via di Torrevecchia 152 poco dopo le 19 tra un’auto guidata da una donna colombiana di 63 anni e un ragazzo di 13 anni a bordo di una bici. Ad avere la peggio il 13enne, ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Nell’incidente sono state coinvolte anche due auto parcheggiate. I rilievi sono stati effettuati dal Gruppo Montemario della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: ...

Scontro tra due auto a Tauriano di Spilimbergo : Scontro tra due auto, poco prima delle 18.30, in via Istrago , a Tauriano di Spilimbergo . Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, accorsi sul posto, le due macchine sono entrate in collisione. ...

Sondrio - 6 morti dopo Scontro fra due auto/ Ultime notizie - sui social decine di messaggi di cordoglio : Sondrio, auto contromano sulla statale 38: sei morti. Ultime notizie, tremendo scontro frontale fra due auto avvenuto ieri sera, le vittime.