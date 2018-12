Scontri tra tifosi del Torino e del Bologna in Autostrada | tutti identificati gli ultrà

Scontri tra ultrà in autogrill Assaltato bus di tifosi del Toro Salvini : «Imbecilli - in galera» : Sono diretti a Roma per la partita con la Lazio: hanno subito l’assalto dei supporter rossoblu, in viaggio verso Napoli. Salvini: «Deficienti, devono andare in galera». tifosi identificati e bloccati a Roma

Ultras - Scontri tra tifosi del Bologna e del Torino in un’area di servizio della autostrada A1 : Ad appena tre giorni dai fatti di San Siro che hanno portato alla morte dell’Ultras del Varese Daniele Belardinelli, un altro episodio di violenza si è verificato sull’autostrada A1, nell’area di servizio di Chianti Sud. Un pullman che trasportava un gruppo di tifosi del Torino – lo storico gruppo della Curva Maratona dei C.A.S.T – a Roma per la partita contro la Lazio è stato, infatti, oggetto di una sassaiola da alcuni ...

Scontri sulla A1 : agguato degli ultras bolognesi al bus dei tifosi del Torino diretti a Roma | Salvini : in galera : Spintoni e pugni stamani traopposte tifoserie nell'area Chianti dell'A1 a Firenze: secondoquanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino edel Bologna che viaggiavano su due pullman.

