Scontri in autogrill tra i tifosi del Bologna e del Torino

Scontri tra ultrà in autogrill Assaltato bus di tifosi del Toro Salvini : «Imbecilli - in galera» : Sono diretti a Roma per la partita con la Lazio: hanno subito l’assalto dei supporter rossoblu, in viaggio verso Napoli. Salvini: «Deficienti, devono andare in galera». tifosi identificati e bloccati a Roma

