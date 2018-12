Sci SuperG Bormio 2018 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv I pettorali di partenza

Sci alpino - otto gli azzurri al via nel SuperG maschile di Bormio : Innerhofer partirà per primo : Innerhofer aprirà il SuperG di Bormio, al via con il pettorale numero 1. Paris partirà per sedicesimo, in gara otto azzurri Sarà Christof Innerhofer ad aprire le danze nel SuperG di Bormio che si terrà sabato 22 dicembre alle ore 11.45 (diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1). Dopo il secondo posto ottenuto in discesa sulla Stelvio, all’azzurro, che nella specialità fa parte del primo gruppo essendo decimo nella start list, è toccato il ...

Sci alpino - SuperG Bormio 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Sabato 29 dicembre si disputerà il SuperG maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’Italia cercherà di essere protagonista sulla mitica Stelvio dopo la fantastica doppietta conquistata in discesa: Christof Innerhofer scenderà per primo, Dominik Paris ha invece avuto in dote il pettorale numero 16. I nostri portacolori sono pronti a una nuova battaglia su una pista particolarmente impegnativa e ...

Sci alpino - SuperG Bormio 2018 : la formazione dell’Italia. Dominik Paris e Christof Innerhofer per una nuova magia : Sabato 29 dicembre si disputerà il SuperG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica Stelvio andrà in scena l’ultima gara dell’anno solare, si preannuncia grande spettacolo su una pista particolarmente impegnativa ed esigente che metterà a dura prova tutti gli atleti. L’Italia vuole continuare a sognare dopo la fantastica doppietta confezionata in discesa da Dominik Paris e Christof ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio 2018 : Peter Fill - fermato dal mal di schiena - rinuncia a discesa e superG : Brutta tegola per la squadra azzurra che si appresta a disputare discesa libera e superGigante validi per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino in quel di Bormio: Peter Fill, che nella seconda prova cronometrata odierna sarebbe sceso in pista con il pettorale numero dieci è stato costretto a dare forfait a causa del mal di schiena e non sarà al cancelletto di partenza nei prossimi giorni. Al sito della FISI Peter Fill ha raccontato i motivi ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : tripletta austriaca in SuperG. Settimo Federico Paini : L’Austria fa il ruolo della padrona nel secondo SuperG maschile di Coppa Europa a Zauchensee. tripletta austriaca nella gara di casa con la vittoria di Stefan Babinsky davanti ai connazionali Daniel Hemetsberger e Christopher Neumayer, staccati rispettivamente di quattro e ventiquattro centesimi. Quarto posto per il francese Roy Piccard, che paga 46 centesimi dalla vetta, mentre non si ripete lo svizzero Gino Caviezel, vincitore nella gara ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : Gino Caviezel vince il SuperG maschile. Ottavo Alexander Prast : Lo svizzero Gino Caviezel ha vinto il SuperG di Coppa Europa a Zauchensee. Il velocista elvetico ha chiuso con il tempo di 1’10”02, precedendo di cinque centesimi il connazionale Stefan Rogentin e il francese Roy Piccard, entrambi secondi a pari merito. Distacchi davvero risicati tra gli atleti, visto che in quarta posizione a 9 centesimi ci sono i due austriaci Stefan Babinsky e Raphael Hasser, che si posizionano entrambi in quarta ...

Sci alpino – Coppa Europa : Sosio settima nel SuperG di Zauchensee : la vittoria va all’austriaca Reisinger : Super G di Coppa Europa a Zauchensee, Sosio 7ª e miglior azzurra. Vince Reisinger, Melesi resta 4ª nella classifica generale Dopo il doppio trionfo di Nadia Delago nelle due discese disputate mercoledì, il podio non si colora d’azzurro nel SuperG femminile di Zauchensee. La migliore italiana al traguardo è Federica Sosio che chiude settima a 95 centesimi dalla vincitrice, l’austriaca Elisabeth Reisinger, e ottiene il suo ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : doppietta austriaca nel SuperG - con Elisabeth Reisinger che vince davanti a Heider - settima Federica Sosio : doppietta austriaca nel SuperGigante di Zauchensee, in Austria, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018-19. Il successo, infatti, è andato a Elisabeth Reisinger con il tempo di 1:12.68 al termine di una prova letteralmente dominata, nella quale ha rifilato ben 61 centesimi alla connazionale Michaela Heider, mentre sul gradino più basso del podio troviamo la svizzera Luana Fleutsch a 66. Quarta posizione per la connazionale Nathalie ...

Sci Coppa del Mondo - Nel SuperG della Val Gardena vince Stuhec

Sci alpino - Pagelle gigante Saalbach e superG Val Gardena : Stuhec-Kranjec - doppietta slovena. Delude Hirscher - brava Marsaglia : Oggi si sono disputati il gigante maschile di Saalbach e il superG femminile della Val Gardena, vinti dagli sloveni Zan Kranjec e Ilka Stuhec. Di seguito le Pagelle dei protagonisti di giornata e degli italiani. Pagelle gigante MASCHILE Saalbach: ZAN KRANJEC: 10. La prima vittoria in Coppa del Mondo non si dimentica mai. Lo sloveno, quarto dopo la prima manche, ha fatto la differenza sul muro conclusivo nella seconda frazione di gara ed è ...

Sci - SuperG Val Gardena : vince Stuhec - Marsaglia sesta : La Coppa del mondo di sci donne passa ora in Francia, a Courchevel : venerdì slalom gigante con Federica Brignone e sabato slalom speciale, le ultime gare prima della breve pausa natalizia. A ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - SuperG Val Gardena : i commenti delle azzurre : Le azzurre dello sci commentano le loro prestazioni dopo il SuperG della Val Gardena Le dichiarazioni delle azzurre dopo il SuperG della Val Gardena. Francesca Marsaglia: “Dalla prima prova in questa pista ho avuto un bel feeling e vista la top 15 in discesa, mi sono detta che magari potevo far bene in SuperG. Mi sono portata dietro le sensazioni del giorno prima, ho seguito i movimenti della pista e non il tracciato e alla fine ho ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Stuhec super nel SuperG in Val Gardena - ottima prova di Francesca Marsaglia : Francesca Marsaglia, gran prova in Val Gardena: è sesta nel superG. Sulla Saslong vince ancora Ilka Stuhec La Saslong non regala un altro podio all’Italia nel secondo giorno di gara, ma nel superG arriva comunque il sorriso di Francesca Marsaglia a rendere più azzurra la Val Gardena. L’atleta romana chiude al sesto posto in 1’32″16, mancando per soli cinque centesimi il suo miglior risultato in carriera, ma ...