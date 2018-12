Sci | Shiffrin vince anche a Semmering Un 2018 da record con 15 vittorie

Sci : donne - Shiffrin vittoria da record : Per Della Mea primi punti in coppa del mondo. Prossima tappa di Coppa del mondo l'1 gennaio a Oslo con uno slalom parallelo.

Sci alpino – Shiffrin show nello slalom di Semmering : Curtoni migliore azzurra : Trionfo record per Shiffrin a Semmering. Irene Curtoni 7ª: miglior risultato stagionale. Brignone 12ª, mai così bene in slalom. La 19enne Della Mea è 16ª con Costazza: prima volta in zona punti Non ci sono trionfi, né podi, a Semmering, ma per l’Italia dello sci alpino, che gioisce per la doppia impresa di Paris a Bormio, è una bella giornata anche in Austria. nello slalom femminile, ultima gara di Coppa del mondo del 2018, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin doppia Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria. Top ten per Curtoni - bene Della Mea e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

Sci alpino - Irene Curtoni chiude ottava la prima manche dello slalom di Semmering : in testa Mikaela Shiffrin : Irene Curtoni ottava nella prima manche dello slalom. Avanti anche Costazza, Brignone e Della Mea, comanda la Shiffrin Shiffrin-Vlhova-Hansdotter. A Semmering la musica non cambia al termine della prima manche: l’ordine d’arrivo nello slalom è sempre il solito. Dopo il quinto posto in gigante, Mikaela Shiffrin è andata in pista con la voglia di riscatto immediato e non a caso ha un vantaggio di 48 centesimi da gestire su Petra ...

Sci : Cdm - a Semmering guida la Shiffrin : ANSA, - Semmering , AUSTRIA, , 29 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin , 49"64, è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo a Semmering , Austria, , ultima gara del 2018. Seguono la slovacca Petra Vlhova , 50"12, e la svedese Frida Hansdotter , 50"17, . Per l'Italia, in una specialità nella quale ormai da diverso ...

Sci alpino - Slalom Semmering 2018 : Mikaela Shiffrin rifila mezzo secondo a Petra Vlhova nella prima manche : Mikaela Shiffrin ipoteca il successo nello Slalom di Semmering e soprattutto è vicinissima a centrare uno storico record per la Coppa del Mondo. Confermandosi anche nella seconda manche, l’americana conquisterebbe la quindicesima vittoria nell’anno solare, diventando la prima atleta di sempre a conseguire questo traguardo. Una prova senza sbavature quella della nativa di Vail, ottima soprattutto nella parte iniziale e poi in quella ...

