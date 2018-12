Sci | Paris concede il bis | vince anche il supergigante di Bormio

Sci alpino - Dominik Paris da urlo sullo Stelvio : l’azzurro torna a vincere in SuperG dopo tre anni : Lo sciatore azzurro trionfa sullo Stelvio precedendo di un centesimo l’austriaco Mayer, ritirato invece Innerhofer A Bormio suona ancora il rock. Dominik Paris l’ha rifatto: dopo lo storico tris in discesa sulla Stelvio, a ventriquattro ore di distanza l’azzurro trionfa anche in SuperG, compiendo un’impresa meravigliosa. LaPresse/AFP Se c’era un SuperG che Domme poteva vincere, di sicuro era questo, perché ...

Sci alpino - supergigante Bormio : vittoria di Dominik Paris. Bis dopo il successo in discesa libera : Per Paris è il secondo successo in carriera in supergigante in coppa del mondo, il primo nel gennaio 2015 a Kitzbühel. Le altre nove vittorie in dell'altoatesino sono arrivate in discesa libera, ...

Super-G Bormio streaming video e tv : parlano Paris e Innerhofer - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Super-G Bormio streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri sulla Stelvio , oggi 29 dicembre, .

Sci alpino - Krisian Ghedina elogia Dominik Paris : “Ricorda me - si diverte in gara e ha una bella testa. Mi batterà!” : Parole importanti quelle rivolte dal più vincente azzurro della velocità italiana, Kristina Ghedina, nei confronti di Dominik Paris all’indomani dello spettacolare successo nella discesa di Bormio. Il fuoriclasse nato a Cortina ha elogiato il più giovane collega dalle pagine della Gazzetta dello Sport per il carattere serio e professionale e per la grandissima capacità di non fallire negli appuntamenti importanti. Ghedina ha elogiato ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bormio 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Paris inseguono una nuova impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla Stelvio va in scena la seconda prova veloce di questa due-giorni che va chiudere il 2018 e, per i colori italiani, c’è la speranza di piazzare uno storico bis dopo la splendida vittoria di ieri di Dominik Paris. Il campione nato a Merano ha centrato il terzo successo a Bormio, precedendo Chrtistof Innerhofer, al ...

Sci - Paris : dalla prima vittoria a Bormio all'heavy metal : Pentaphoto Paris ha debuttato in Coppa del mondo nel 2008. Pentaphoto Si potrebbe fare di più? 'Anche facendo di più, non si potrebbe mai salvare tutto, come succede nella vita normale. Per esempio: ...

Sci - uomini. Paris : "Tripletta da sogno Per battere Inner serviva la perfezione" : Dominik Paris non riesce a smettere di sorridere dopo il tris da leggenda sulla Stelvio: 'Era un sogno riuscire a centrare la tripletta. Ho visto la discesa di Inner e ho capito che bisognava essere ...

Sci : Italia trionfa in discesa - primo Paris secondo Innerhofer : ... e comunque più che soddisfatto di quello che è in ogni caso il terzo podio stagionale, tassello che va a costruire la accoppiata numero 19 nella storia azzurra di Coppa del mondo, e seconda in ...

Sci alpino - SuperG Bormio 2018 : la formazione dell’Italia. Dominik Paris e Christof Innerhofer per una nuova magia : Sabato 29 dicembre si disputerà il SuperG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica Stelvio andrà in scena l’ultima gara dell’anno solare, si preannuncia grande spettacolo su una pista particolarmente impegnativa ed esigente che metterà a dura prova tutti gli atleti. L’Italia vuole continuare a sognare dopo la fantastica doppietta confezionata in discesa da Dominik Paris e Christof ...

Sci alpino - Pagelle discesa Bormio e gigante Semmering : Paris-Innerhofer - doppietta d’antologia! Brignone - il rosso ti dona : Oggi si sono disputate la discesa maschile di Bormio e il gigante femminile di Semmering, prove valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla Stelvio ha trionfato il nostro Dominik Paris davanti a Christof Innerhofer per una memorabile doppietta italiana mentre in terra austriaca si è imposta Petra Vlhova, Federica Brignone ha chiuso in sesta posizione ma ha conservato il pettorale rosso di leader di specialità. Di seguito le ...

Sci - discesa Bormio : Paris domina - spettacolare doppietta Italia con Innerhofer : La Stelvio ha un solo padrone ed è Dominik Paris . Grande prova per l'Italiano che ha dominato la discesa maschile di Bormio della Coppa del mondo. Una straordinaria conferma dopo la vittoria dello scorsa stagione, la terza affermazione in carriera con il successo del 2012. spettacolare doppietta Italiana con Christof Innerhofer che si è ...

Sci alpino - la classifica degli italiani vincitori in Coppa del Mondo. Paris a -1 da Giorgio Rocca e -3 da Ghedina. Primo Tomba con 50 : Dominik Paris è entrato nel club degli azzurri capaci di vincere almeno 10 gare in Coppa del Mondo. L’altoatesino ha toccato la doppia cifra proprio oggi grazie al magnifico successo nella discesa libera di Bormio, l’azzurro ha giganteggiato sulla mitica Stelvio (dove si era già imposto in due occasioni) e ha così rafforzato la sesta posizione nella classifica dei plurivincitori italiani di tutti i tempi. Dominik Paris, capace di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : tutte le doppiette e triplette dell’Italia. Paris e Innerhofer scrivono la storia a Bormio : L’Italia ha fatto sognare sulla mitica Stelvio, gli azzurri sono stati assoluti protagonisti nella discesa libera valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino e hanno confezionato una bellissima doppietta. Dominik Paris ha trionfato (terzo sigillo su questa pista) davanti a Christof Innerhofer, tripudio totale di tricolori nella località valtellinese e grande festa per gli azzurri che hanno così firmato la 19^ doppietta della ...