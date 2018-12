Sci | Fontana | doppietta Paris miglior spot nostra candidatura a Olimpiadi

Sci alpino – Memorial Walter Fontana - i risultati della seconda giornata di gare : Proseguono a Santa Caterina le gare del Memorial Walter Fontana, i risultati della seconda giornata Successo francese nella seconda gara Fis in programma sulla pista “Debora Compagnoni” di Santa Caterina Valfurva (So) e valida per il “Cancro Primo Aiuto Memorial Walter Fontana”. In campo maschile il successo è andato a Eliot Piccard con il tempo di 1’30″14 davanti al connazionale Gaspard Blanc, staccato di ...