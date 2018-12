Sci alpino | supergigante Bormio | vittoria di Dominik Paris Bis dopo il successo in

Sci alpino - Irene Curtoni chiude ottava la prima manche dello slalom di Semmering : in testa Mikaela Shiffrin : Irene Curtoni ottava nella prima manche dello slalom. Avanti anche Costazza, Brignone e Della Mea, comanda la Shiffrin Shiffrin-Vlhova-Hansdotter. A Semmering la musica non cambia al termine della prima manche: l’ordine d’arrivo nello slalom è sempre il solito. Dopo il quinto posto in gigante, Mikaela Shiffrin è andata in pista con la voglia di riscatto immediato e non a caso ha un vantaggio di 48 centesimi da gestire su Petra ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bormio 2018 in DIRETTA : PARIIIIIIIIIIISSSS!!! Doppietta vicina - finale da fenomeno! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla Stelvio va in scena la seconda prova veloce di questa due-giorni che va chiudere il 2018 e, per i colori italiani, c’è la speranza di piazzare uno storico bis dopo la splendida vittoria di ieri di Dominik Paris. Il campione nato a Merano ha centrato il terzo successo a Bormio, precedendo Chrtistof Innerhofer, al ...

Sci alpino - Slalom Semmering 2018 : Mikaela Shiffrin rifila mezzo secondo a Petra Vlhova nella prima manche : Mikaela Shiffrin ipoteca il successo nello Slalom di Semmering e soprattutto è vicinissima a centrare uno storico record per la Coppa del Mondo. Confermandosi anche nella seconda manche, l’americana conquisterebbe la quindicesima vittoria nell’anno solare, diventando la prima atleta di sempre a conseguire questo traguardo. Una prova senza sbavature quella della nativa di Vail, ottima soprattutto nella parte iniziale e poi in quella ...

Sci alpino – Slalom di Semmering - la star list della gara : cinque azzurre in gara : A Semmering si torna in pista per lo Slalom: Costazza al cancelletto con il numero 9, Irene Curtoni con il 13, Brignone al via per trentunesima cinque azzurre al via nello Slalom di Semmering, ultima gara di Coppa del mondo femminile del 2018. Chiara Costazza sarà la prima a partire con il numero 9 nella prima manche (ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport 1, seconda manche ore 13.30), poi toccherà a Irene Curtoni con il 13. Fuori dal ...

Sci alpino – Il grande ritorno del SuperG a Bormio : otto azzurri al via : Il SuperG torna a Bormio dopo dieci anni: via alle 11.45, aprirà le danze Christof Innerhofer. Paris partirà per sedicesimo, in gara otto azzurri Sarà Christof Innerhofer ad aprire le danze nel SuperG di Bormio che si terrà alle ore 11.45 (diretta tv su Raisport ed Eurosport 1). Dopo il secondo posto ottenuto in discesa sulla Stelvio, all’azzurro, che nella specialità fa parte del primo gruppo essendo decimo nella start list, è ...

Sci alpino - Krisian Ghedina elogia Dominik Paris : “Ricorda me - si diverte in gara e ha una bella testa. Mi batterà!” : Parole importanti quelle rivolte dal più vincente azzurro della velocità italiana, Kristina Ghedina, nei confronti di Dominik Paris all’indomani dello spettacolare successo nella discesa di Bormio. Il fuoriclasse nato a Cortina ha elogiato il più giovane collega dalle pagine della Gazzetta dello Sport per il carattere serio e professionale e per la grandissima capacità di non fallire negli appuntamenti importanti. Ghedina ha elogiato ...

Sci alpino - le gare di oggi a Bormio e Semmering (29 dicembre) : orari e come vederle in tv e streaming : Si chiude il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino. Gli atleti, tra Bormio e Semmering, saranno impegnati nelle due ultime prove dell’anno, prima di darsi l’arrivederci all’inizio del nuovo anno. Gli uomini se la vedranno in un supergigante, mentre le donne chiuderanno con uno slalom speciale. L’ultimo giorno di gare dell’anno, tra Bormio e Semmering, sarà trasmesso in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre al comando : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin fa il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...