Sci alpino | Slalom Semmering 2018 Federica Brignone | “Miglior risultato di sempre”

Sci alpino - slalom Semmering : vince Shiffrin - settimo posto per Curtoni : Pronto riscatto di Mikaela Shiffrin , che vince lo slalom di Semmering , Austria, e torna subito sul gradino più alto del podio dopo il quinto posto nel gigante di venerdì. Il fenomeno americano, dopo ...

Sci alpino – Shiffrin show nello slalom di Semmering : Curtoni migliore azzurra : Trionfo record per Shiffrin a Semmering. Irene Curtoni 7ª: miglior risultato stagionale. Brignone 12ª, mai così bene in slalom. La 19enne Della Mea è 16ª con Costazza: prima volta in zona punti Non ci sono trionfi, né podi, a Semmering, ma per l’Italia dello sci alpino, che gioisce per la doppia impresa di Paris a Bormio, è una bella giornata anche in Austria. nello slalom femminile, ultima gara di Coppa del mondo del 2018, ...

Sci alpino - la classifica dei vincitori italiani in Coppa del Mondo. Dominik Paris raggiunge Giorgio Rocca - Ghedina a -2! : Dominik Paris ha agguantato Giorgio Rocca al quinto posto della classifica degli italiani plurivincitori nella Coppa del Mondo di sci alpino. L’altoatesino ha confezionato una leggendaria doppietta a Bormio, dopo il trionfo di ieri in discesa si è imposto anche oggi in superG e ha così toccato quota undici successi in carriera nel massimo circuito internazionale. Il nativo di Merano, che nel proprio palmares vanta 9 sigilli in discesa e 2 ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin doppia Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - quandi riparte la Coppa del Mondo? C’è il parallelo il 1° gennaio 2019! Programma - orari e tv del City Event di Oslo : Si è chiuso il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino, ma cari appassionati, non disperatevi, dato che il Circo Bianco tornerà in scena già a Capodanno, con il City Event di Oslo, in Norvegia, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne. Nella capitale scandinava, infatti, gli atleti saranno impegnati in un parallelo, come accaduto dodici mesi fa, quando i successi andarono allo svedese Andre Myhrer ed alla ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Due giorni fantastici - sognavo due successi di fila. Vincere in casa vale tantissimo” : Dominik Paris non conosce rivali e conquista la seconda vittoria nel giro di 24 ore sulla mitica Stelvio, oggi l’azzurro ha trionfato nel superG di Bormio e ha posto un graffio magico su una delle piste più affascinanti dell’intero circuito. L’altoatesino, capace di porre il quarto sigillo nella località valtellinese, ha espresso tutto il suo entusiasmo nelle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “Oggi è stato ancora più ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria. Top ten per Curtoni - bene Della Mea e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Due giorni fantastici - sognavo due successi di fila. Vincere in casa vale tantissimo” : Dominik Paris non conosce rivali e conquista la seconda vittoria nel giro di 24 ore sulla mitica Stelvio, oggi l’azzurro ha trionfato nel superG di Bormio e ha posto un sigillo magico su una delle piste più affascinanti dell’intero circuito. L’altoatesino, capace di porre il quarto sigillo nella località valtellinese, ha espresso tutto il suo entusiasmo nelle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “Oggi è stato ancora più ...

Sci alpino - la delusione di Innerhofer : “ho fatto due errori - ma partire per primo mi ha penalizzato” : Lo sciatore azzurro ha commentato il suo fallimentare SuperG: “sapevo già che avrei avuto il numero 1, la regola non mi piace. Ma ho fatto due errori” Christof Innerhofer, partito con il pettorale numero 1, non è riuscito ad arrivare al traguardo nel superG di Bormio. Ecco le sue dichiarazioni: “sono dispiaciuto perché c’era la possibilità di fare bene. Sapevo già di avere il numero uno quando sono arrivato qui ed è ...

Sci alpino - Dominik Paris non sta nella pelle : “qui si vede lo sciatore completo - questo risultato vuol dire tantissimo : Lo sciatore azzurro commenta la vittoria ottenuta nel SuperG di Bormio, la seconda di questo fantastico week-end Dominik Paris si gode il secondo trionfo consecutivo sulla Stelvio. Dopo la discesa, infatti, l’azzurro ha vinto anche in superG: “oggi è stato ancora più difficile – spiega l’altoatesino – in partenza non sono andato male, poi ho fatto un errore, ma da San Pietro in poi ho dato il massimo ed è ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher in testa - Dominik Paris è quinto! : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria. Bene Della Mea e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher in testa - Paris risale : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria. Della Mea stupisce : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...