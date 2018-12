Sci alpino | la delusione di Innerhofer | “ho fatto due errori | ma partire per primo mi ha

Sci alpino - Dominik Paris : “Due giorni fantastici - sognavo due successi di fila. Vincere in casa vale tantissimo” : Dominik Paris non conosce rivali e conquista la seconda vittoria nel giro di 24 ore sulla mitica Stelvio, oggi l’azzurro ha trionfato nel superG di Bormio e ha posto un sigillo magico su una delle piste più affascinanti dell’intero circuito. L’altoatesino, capace di porre il quarto sigillo nella località valtellinese, ha espresso tutto il suo entusiasmo nelle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “Oggi è stato ancora più ...

Sci alpino - Dominik Paris non sta nella pelle : “qui si vede lo sciatore completo - questo risultato vuol dire tantissimo : Lo sciatore azzurro commenta la vittoria ottenuta nel SuperG di Bormio, la seconda di questo fantastico week-end Dominik Paris si gode il secondo trionfo consecutivo sulla Stelvio. Dopo la discesa, infatti, l’azzurro ha vinto anche in superG: “oggi è stato ancora più difficile – spiega l’altoatesino – in partenza non sono andato male, poi ho fatto un errore, ma da San Pietro in poi ho dato il massimo ed è ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher in testa - Dominik Paris è quinto! : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria. Bene Della Mea e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

Sci alpino - terribile caduta di Saugestad a Bormio : il norvegese resta inerme sulla neve [VIDEO] : Lo sciatore norvegese ha sbattuto violentemente contro le barriere durante il SuperG di Bormio, venendo trasportato subito in ospedale Brutta caduta per Stian Saugestad durante il superG di Bormio. Il norvegese, partito con il pettorale numero 25, ha perso il controllo degli sci nella parte alta del tracciato sulla Stelvio colpendo violentemente a terra e terminando la sua corsa contro le reti di protezione. Dopo l’intervento dei ...

Sci alpino - Dominik Paris da urlo sullo Stelvio : l’azzurro torna a vincere in SuperG dopo tre anni : Lo sciatore azzurro trionfa sullo Stelvio precedendo di un centesimo l’austriaco Mayer, ritirato invece Innerhofer A Bormio suona ancora il rock. Dominik Paris l’ha rifatto: dopo lo storico tris in discesa sulla Stelvio, a ventriquattro ore di distanza l’azzurro trionfa anche in SuperG, compiendo un’impresa meravigliosa. LaPresse/AFP Se c’era un SuperG che Domme poteva vincere, di sicuro era questo, perché ...

Sci alpino - supergigante Bormio : vittoria di Dominik Paris. Bis dopo il successo in discesa libera : Per Paris è il secondo successo in carriera in supergigante in coppa del mondo, il primo nel gennaio 2015 a Kitzbühel. Le altre nove vittorie in dell'altoatesino sono arrivate in discesa libera, ...

Sci alpino - Irene Curtoni chiude ottava la prima manche dello slalom di Semmering : in testa Mikaela Shiffrin : Irene Curtoni ottava nella prima manche dello slalom. Avanti anche Costazza, Brignone e Della Mea, comanda la Shiffrin Shiffrin-Vlhova-Hansdotter. A Semmering la musica non cambia al termine della prima manche: l’ordine d’arrivo nello slalom è sempre il solito. Dopo il quinto posto in gigante, Mikaela Shiffrin è andata in pista con la voglia di riscatto immediato e non a caso ha un vantaggio di 48 centesimi da gestire su Petra ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bormio 2018 in DIRETTA : PARIIIIIIIIIIISSSS!!! Doppietta vicina - finale da fenomeno! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla Stelvio va in scena la seconda prova veloce di questa due-giorni che va chiudere il 2018 e, per i colori italiani, c’è la speranza di piazzare uno storico bis dopo la splendida vittoria di ieri di Dominik Paris. Il campione nato a Merano ha centrato il terzo successo a Bormio, precedendo Chrtistof Innerhofer, al ...

Sci alpino - Slalom Semmering 2018 : Mikaela Shiffrin rifila mezzo secondo a Petra Vlhova nella prima manche : Mikaela Shiffrin ipoteca il successo nello Slalom di Semmering e soprattutto è vicinissima a centrare uno storico record per la Coppa del Mondo. Confermandosi anche nella seconda manche, l’americana conquisterebbe la quindicesima vittoria nell’anno solare, diventando la prima atleta di sempre a conseguire questo traguardo. Una prova senza sbavature quella della nativa di Vail, ottima soprattutto nella parte iniziale e poi in quella ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin arrabbiata e prima - Curtoni ottava : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...