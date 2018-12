caffeinamagazine

: RT @RaiUno: 'Avremo uno spettacolo super pop, che vuole accompagnare le famiglie italiane verso il nuovo anno. E con @samanta_togni avremo… - porusio : RT @RaiUno: 'Avremo uno spettacolo super pop, che vuole accompagnare le famiglie italiane verso il nuovo anno. E con @samanta_togni avremo… - BlogSocialTv1 : AMADEUS CONDUCE IL CAPODANNO DI RAI1 @trsdesantis @samanta_togni @Rettore_ @massidicataldo @redcanzian… - pescedibabele : Samanta Togni: età, altezza, peso, fidanzato -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Di, maestra di Ballando con le stelle, si sa veramente tutto. È certamente tra le più talentuose ballerine in circolazione ed è anche molto apprezzata dal pubblico. Figlia d’arte, i suoi genitori per anni sono stati ballerini di fama internazionale,inizia a danzare giovanissima e, all’età di tredici anni, ottiene la finale al Blackpool Dance Festival, uno dei più prestigiosi e antichi concorsi nell’ambito di questa disciplina.Si trasferisce a Miami, lì incontra Maksmi Chmercovsky con il quale vince il premio coppia di Ballo USA molto ambito. È stata anche campionessa al Miami Open Under 21. Nel 2005, tornata in Italia, affianca Fabrizio Frizzi nella sua prima edizione di Ballando con le stelle. Viene confermata anche nella stagione seguente e, nel 2006 a coppia con il comico napoletano Biagio Izzo.è ...